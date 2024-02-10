به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد از هر چهار رای‌دهنده روس سه نفر در انتخابات ریاست جمهوری روسیه به ولادیمیر پوتین رأی می‌دهند.

پایگاه خبری روسیاالیوم روز شنبه گزارش داد که نتایج نظرسنجی که شرکت افکارسنجی موسوم به «مرکز پژوهش آرای عمومی روسیه» برگزار و منتشر کرد نشان داد ۷۵ درصد از پاسخگویان روس در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری کشورشان روز یکشنبه برگزار شود به «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه رأی می‌دهند.

نتایج این نظرسنجی که با پرسش از ۱۶۰۰ بزرگسال روس برگزار شد مشخص کرد: «عملکرد کاندیداهای معرفی شده از سوی احزاب پارلمانی در انتخابات به این شرح است: پنج درصد به ولادیسلاو داوانکوف (حزب روسیه جدید)، چهار درصد به نیکولای خارتونوف (حزب کمونیست روسیه) و چهار درصد به لئونید اسلاتسکی (حزب لیبرال دموکرات روسیه)».

همچنین در این نظرسنجی که از طریق مصاحبه تلفنی در روز هشتم فوریه (۱۹ بهمن) برگزار شد مشخص شد که هشت درصد پاسخگویان هنوز درباره رأی خود تصمیم نگرفته‌اند در حالی که دو درصد از پاسخگویان گفتند که رأی خود را مخدوش کرده یا در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

به نوشته خبرگزاری «تاس»، طبق نتایج این نظرسنجی، ۶۲ درصد گفتند که قطعاً در انتخابات رأی خواهند داد در حالی که ۱۴ درصد گفتند که «احتمالا» در انتخابات رأی می‌دهند. ۱۱ درصد گفتند که اصلاً در انتخابات رأی نمی‌دهند یا رأی دادنشان بعید است در حالی که ۱۲ درصد روس‌ها گفتند در زمانی نزدیکتر به روز انتخابات تصمیم خود را می‌گیرند.

به گزارش فارس، انتخابات ریاست جمهوری روسیه در بازه زمانی ۱۵ تا ۱۷ مارس سال ۲۰۲۴ (۲۵ تا ۲۷ اسفند ۱۴۰۲) برگزار می‌شود.

ولادیمیر پوتین در صورت کسب پیروزی مجدد در این انتخابات پنجمین دور ریاست جمهوری خود را تجربه خواهد کرد.