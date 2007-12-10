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۱۹ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۳۳

عرضه میوه ارزان در میادین میوه و تره بار مشهد آغاز شد

عرضه میوه ارزان در میادین میوه و تره بار مشهد آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد از آغاز توزیع انبوه میوه ارزان قیمت در غرفه منتخب میادین میوه و تره بار این کلانشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن شریعتی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری با همکاری اتحادیه بارفروشان مشهد غرفه بازارهای موقت عرضه میوه را برای عرضه مستقیم میوه ارزان قیمت با کیفیت اختصاص داده است.

وی هدف از این اقدام را دسترسی آسان و ارزان قیمت شهروندان به میوه و تره بار دانست و اظهار داشت: در این غرفه ها تولید کنندگان به صورت مستقیم محصولات تولیدی خود را عرضه می کنند.

شریعتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در عرضه میوه و تره بار از سوی تولیدکنندگان در میادین میوه مشکلی وجود ندارد.

وی با تاکید بر ایجاد سهولت در تهیه انواع محصولات کشاورزی و دامی در مشهد اظهار داشت: در حال حاضر تنوع خوبی از لحاظ محصول در بازارهای شهرداری وجود دارد و شهروندان می توانند مایحتاج خود را با نرخ مناسب و مصوب و کیفیت مطلوب از میادین میوه تامین کنند.

کد مطلب 602071

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