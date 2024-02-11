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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۴۶

تیم ملی اسلحه سابر ایران در جام جهانی گرجستان یازدهم شد

تیم ملی اسلحه سابر ایران در جام جهانی گرجستان یازدهم شد

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با پیروزی برابر فرانسه تیم پنجم جهان و کسب جایگاه یازدهم به کار خود در بخش تیمی جام جهانی گرجستان پایان داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر و به نق از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، رقابت های بخش تیمی جام جهانی گرجستان امروز یکشنبه (۲۱ بهمن) در تفلیس برگزار شد.

تیم ملی اسلحه سابر ایران که در دور نخست با قرعه استراحت روبرو بود، بعد از شکست برابر مصر در مرحله یک هشتم نهایی، در مرحله رده بندی تیم های نهم تا شانزدهم به کار خود ادامه داد.

تیم ایران که با رده جهانی هفتم در جام جهانی گرجستان شرکت کرده است، در اولین دیدار برابر ترکیه به برتری دست یافت اما در دومین دیدار مقابل آلمان که رده ششم جهان را در اختیار دارد، شکست خورد.

ملی پوشان ایران دیدار پایانی خود را برابر فرانسه تیم پنجم رنکینگ جهانی برگزار کردند و با غلبه بر این تیم جایگاه یازدهم جام جهانی گرجستان را از آن خود کردند.

نتایج تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران در جام جهانی گرجستان به این شرح است:

مرحله یک هشتم
* ایران ۴۴ - مصر ۴۵

رده بندی تیم های نهم تا شانزدهم
* ایران ۴۵ - ترکیه ۳۸
* ایران ۳۲ - آلمان ۴۵
* ایران ۴۵ - فرانسه ۴۴

کد مطلب 6021082

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