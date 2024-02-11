امیرعبداللهیان وارد سوریه شد

به گزارش خبرنگار مهر، «حسین امیر عبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان کشورمان وارد سوریه شد.

قرار است وزیر امور خارجه کشورمان در جریان این سفر با مقامات ارشد سوریه دیدار و گفت‌وگو کند.

گفتنی است، دور تازه سفر منطقه‌ای امیرعبداللهیان روز جمعه آغاز شد و نخستین ایستگاه این سفر لبنان بود.

وزیر امور خارجه کشورمان در لبنان با مقامات لبنان و برخی رهبران مقاومت دیدار و گفت‌وگو کرد که در همه این دیدارها گزارشاتی از اقدامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم فلسطین و مقاومت ارائه و تاکید شد که ایران با هر گونه گسترش دامنه جنگ مخالف است.