برخورد لوکوموتیو راه آهن زاهدان با خودروی سواری

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل، در برخورد لوکوموتیوی در محل گذرگاه ورودی زیباشهر زاهدان با یک دستگاه خودروی سواری، راننده این خودرو، مجروح شد.

مدیر کل راه آهن جنوب شرق کشور، ضمن تأیید این خبر گفت: با پیگیری صورت گرفته و بررسی شواهد و دوربین‌های محل، با آنکه مسیر تردد خودروها از روی ریل توسط نیروی این اداره کل بسته شده بود و خودروها ایستاده بودند، یک دستگاه خودروی پژو پارس از کنار خودروها با سرعت عبور کرده و با وجود ایست همه خودروها، بر روی ریل قرار می‌گیرد و همزمان لوکوموتیو نیز رسیده و به ماشین برخورد می‌کند.

حمید بهادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: در این برخورد خسارت مالی به خود دستگاه پژو وارد و راننده آن نیز مصدوم شده که توسط اورژانس، پس از رهاسازی و اقدامات اولیه درمانی، برای سیر مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شده است.

وی اضافه کرد: کمیسیون سوانح راه آهن با حضور در محل و بیمارستان، در حال بررسی هستند.

وی خاطر نشان کرد: پروژه مشارکتی زیرگذر خودرویی در این محل از مدتی قبل در حال اجرا است و مقرر شده بود در ۲۲ بهمن امسال مورد بهره برداری قرار گیرد که به تعویق افتاد. با اجرا شدن آسفالت پروژه توسط شهرداری زاهدان و افتتاح طرح نهایت تا هشت روز آینده، دیگر در محل این گذرگاه شاهد چنین حوادثی نخواهیم بود.