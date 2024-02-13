ایران مستقل، قدرتمند و مقتدر است

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) جوان سرباز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سازمان صنایع هوایی برگزار شد.

در این مراسم امیر خواجه امیری معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع، امیر سرتیپ خواجه فرد رییس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع، امیر شعبانیان مشاور وزیر دفاع و جمعی از مسؤولان لشکری و کشوری حضور داشتند و از خانواده شهدای سرباز تجلیل به عمل آمد.

امیر خواجه فرد در این مراسم با تبریک اعیاد شعبان و میلاد با سعادت حضرت امام حسین (ع) طی سخنانی، اظهار داشت: ارزش و جایگاه سربازی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بسیار بالاست و افتخار ما این است که سرباز کوچکی در این نظام مقدس هستیم.

وی ادامه داد: سربازی دورانی است که می‌توان در آن آموزش‌های خاصی را به جوانان انتقال دهیم، بر همین اساس است که از دوران سربازی به عنوان یک دوره دانشگاهی نام می‌برند.

رییس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع ارتباط با دیگران و مدیریت منابع مالی و کسب آموزش‌های مختلف را از جمله مزایایی دوران سربازی اعلام کرد و گفت: تربیت و آموزش افراد در دوران سربازی آموزش داده می‌شود و این آموزش و تربیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

امیر خواجه فرد ارتباط با اقوام و نژادها و فرهنگ‌های مختلف ایران را از دیگر دستاوردهای دوران مقدس سربازی اعلام کرد و گفت: بر اساس تعریف اعلام شده از سوی یونسکو بسیاری از موارد سواد از جمله سواد عاطفی، ارتباطی، مالی، رسانه‌ای، تربیتی، رایانه‌ای، سلامتی، تحلیلی و علمی در دوران سربازی به سربازان انتقال داده می‌شود و به همین دلیل سربازی یک دوره دانشگاهی است.

وی ادامه داد: بر اساس همین اصول و آموزش و پرورش است که ما امروز یکی از مستقل‌ترین کشورهای جهان هستیم و ۴۵ سال است که ثابت کردیم ملتی آزاده و مستقل هستیم و روی پای خود ایستاده و نیازهای کشور را تأمین کرده ایم.

امیر خواجه فرد پیروی از ولایت را یک اصل اساسی دانست و گفت: به دلیل پیروی از ولایت است که ۴۵ سال تحریم، فشار و توطئه‌های مختلف دشمن را پشت سر گذاشته و امروز مستقل، قدرت‌مند و مقتدر هستیم.