به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدشروین اسبقیان معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش پس از پایان جلسه مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس به خبرنگاران گفت: صورتهای مالی توسط حسابرس گزارش شد. قرار شد هیأت مدیره پرسپولیس در اسرع وقت نسبت به اصلاح موارد مالی اقدام کند. سازمان خصوصی سازی در این مجموعه کمک میکند. آنها نظرات و دغدغههای خود را اعلام کردند. گزارش این مجمع در اختیار شخص وزیر ورزش قرار میگیرد. وزارت ورزش هم قطعا استقلال و پرسپولیس را مورد حمایت معنوی قرار میدهد.
او درباره آخرین وضعیت هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: خبیری و حدادی استعفا دادند که مورد پذیرش قرار گرفت. ابراهیم شکوری و سیدحسن طباطبایی اضافه شدند. آقای طباطبایی دیگر رییس فدراسیون کاراته نخواهند بود.
معاون وزیر ورزش ادامه داد: طبیعی است استقلال و پرسپولیس به خاطر هزینههای زیادی که دارند مورد توجه بیشتری هم قرار بگیرند. باید بخشی از این هزینهها تأمین شود که وظیفه هیأت مدیره و مدیران عامل آنهاست. آنها باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
او درباره ضعف مدیریتی ابراهیم شکوری در دوران حضورش در باشگاه پرسپولیس که باعث جدایی ستارههای این تیم شد گفت: قطعا انتخاب شکوری با مطالعه انجام شده است. او فوتبالیست بوده است و در همین پرسپولیس حضور داشت. اگر مواردی هم باشد وزارت ورزش با نگاه نظارتی همیشگی خود اگر مشکلی پیش بیاید ورود میکند.
اسبقیان در خصوص تعیین تکلیف مدیرعاملی رضا درویش گفت: درباره درویش باید هیأت مدیره تصمیمگیری کند. ما هم به تصمیمات آنها احترام میگذاریم.
وی در خصوص شایعه جلسه وزیر ورزش با علی اکبر طاهری مدیرعامل پیشین پرسپولیس برای بازگشت به این باشگاه تصریح کرد: من به عنوان معاون ورزش قهرمانی از شما می شنوم. چنین جلساتی در این خصوص نداشتیم. تصمیمگیری درباره مدیرعامل باشگاه پرسپولیس توسط هیأت مدیره انجام میشود.
او درباره عدم دریافت پاداشهای تیم ملی ایران و باشگاهها از AFC به دلیل تحریمهای مالی یادآور شد:پاداشهای بازیکنان را بلوکه میکنند که اوج ناجوانمردی است.
اسبقیان درباره وضعیت باشگاه استقلال نیز صحبت کرد و گفت: استقلال هم مثل پرسپولیس برای وزارت ورزش مهم است. طبیعی است جلساتی را خواهیم داشت. اگر مواردی را نیاز به نظارت و ورود دارد اعمال میکنیم.
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