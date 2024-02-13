به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید راستی رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات تهران بزرگ گفت: در ادامه اقدامات پلیس تهران بزرگ برای برخورد با اراذل و اوباش که ابتدای سال جاری به طور جدی در دستورکار قرار گرفته است. امروز نیز بازسازی صحنه جرم و قدرت نمایی تعدادی از اراذل و اوباش را که در محله‌های غرب تهران باعث ایجاد رعب و وحشت برای مردم شده بودند، اجرا کردیم.

وی با اشاره دو شرور دستگیر شده در این طرح گفت: این دو شرور مرتکب چندین مورد اقدامات مجرمانه شده و نظم و امنیت محلات را برهم زده بودند. آنچه که امروز بازسازی می‌شود تنها یک نمونه از حمله‌های خشن این افراد شرور است که در جریان آن با شمشیر و قمه به پسر جوان ۲۸ ساله‌ای حمله کرده و او را از قسمت‌های مختلف بدن مورد ضربات سنگین شمشیر و قمه قرار دادند، به طوری که این کار باعث قطع انگشتان و ناکارآمدی عصب‌های هر دو دست و یک پای این پسر جوان شده است.

رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات تهران بزرگ ادامه داد: از دیگر جرایم این افراد می‌توان به زورگیری و سرقت توأم با ضرب و جرح شهروندان، عربده کشی، قدرت نمایی و … اشاره کرد.

راستی درباره انگیزه این افراد از ضرب و شتم جوان ۲۸ ساله نیز گفت: بررسی‌های پلیس حاکی از آن است که این اراذل در مقابل دریافت مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به اجاره فردی درآمده‌اند تا نسبت به ضرب و جرح این جوان اقدام کنند. حالا اینکه فرد آمر چه انگیزه‌ای داشته در دست بررسی است و این فرد نیز به زودی دستگیر خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد که شناسایی و بازداشت اراذل و اوباش همچنان در دستورکار پلیس قرار دارد و لازم است که مردم بدانند پلیس با هیچکدام از این اشرار سر سازش نخواهد داشت و با هر شخصی که بخواهد نظم و آرامش شهر و شهروندان را به خطر انداخته و برای مردم ایجاد رعب و وحشت کند قاطعانه برخورد خواهد کرد.