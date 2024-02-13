به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که این کشور به همراه سایر اعضای «جی۷» در حال بحث و تبادل نظر برای یافتن راه‌های مصادره اموال مسدودشده فدراسیون روسیه هستند.

اظهارات میلر در حالی مطرح شده است که اندکی پیش‌تر، شورای اروپا قوانینی را تصویب کرد که به موجب آن، مصادره سود حاصل از دارایی‌های مسدودشده روسیه و انتقال آن به اوکراین میسر شده است.

آمریکا و اتحادیه اروپا از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را مسدود کرده‌اند. از این مبلغ، ۲۱۱ میلیارد دلار در موسسه خدمات مالی «یوروکلیر» مستقر در بلژیک نگهداری می‌شود که پارسال از قبل آن حدود ۴.۴ میلیارد دلار سود به دست آورد.

گرچه درخواست‌های زیادی مبنی بر مصادره کل اموال و انتقال آن به اوکراین مطرح شده است اما کارشناسان درباره از بین رفتن اعتماد جهانی به بانک‌های اروپایی در صورت این اقدام، هشدار داده‌اند. همچنین این اقدام از نقطه نظر حقوقی نیز با موانع زیادی روبه‌روست.

میلر درباره تصمیم شورای اروپا گفت: آمریکا از هر اقدام اتحادیه اروپا در راستای بهره‌برداری از دارایی‌های روسیه به سود اوکراینی‌ها، استقبال می‌کند. همچنان به گفت‌وگوی پویا با متحدان‌مان از جمله «جی۷» ادامه خواهیم داد تا مطمئن شویم که روسیه بابت خسارتی که به اوکراین وارد کرده است، تاوان می‌دهد.

مسکو به دفعات مسدودسازی اموالش را غیرقانونی خوانده و نسبت به واکنش متقابل و «دهه‌ها پیگرد قانونی و شکایت‌ علیه اتحادیه اروپا» هشدار داده؛ وزارت خارجه مسکو در بیانیه‌ای اقدام اتحادیه اروپا را «دزدی شکار» توصیف کرده است.