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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۵

سرپرست مرکز پیش بینی هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد:

کهگیلویه و بویراحمد بارانی می شود/بارشها تا شنبه ادامه دارد

کهگیلویه و بویراحمد بارانی می شود/بارشها تا شنبه ادامه دارد

یاسوج- سرپرست مرکز پیش بینی هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: کهگیلویه و بویراحمد با ورود سامانه بارشی از روز پنجشنبه بارانی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی بهره مند ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از عصر روز پنجشنبه بیست و ششم بهمن ماه سامانه بارشی وارد استان می‌شود.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه تا بامداد روز شنبه فعال خواهد بود، گفت: این سامانه بارشی بیشتر مناطق کهگیلویه و بویراحمد را تحت تأثیر قرار داده و با بارش برف در ارتفاعات همراه است.

بهره مند تصریح کرد: از دیگر پدیده‌های هواشناسی استان، کاهش دمای هوا در منطقه است و این سامانه با رگبار باران، رعد و برق، وزش باد و مه در گردنه‌ها همراه است.

وی با بیان اینکه تا روز چهاردهم بهمن ماه میانگین بارندگی‌های سال جاری استان ۲۱۱ میلی‌متر بوده است، گفت: این میزان ۲۲۵ میلی متر کمتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است.

کد مطلب 6023369

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