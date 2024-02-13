اتصال بندرخشک سرخس به شبکه ریلی در ابتدای سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر، بندر خشک در منطقه ویژه اقتصادی سرخس و توسط یک شرکت خصوصی احداث شده است. این بندر خشک در مساحتی به ابعاد ۶ هکتار احداث شده است و در آن، ۳ باب سوله و باسکول و جرثقیل وجود دارد و امکانات لازم برای ترانشیپ همزمان از پلتفرم روسی به ایرانی، ایرانی به روسی و ایرانی به ترکی را دارا است.
با راهاندازی این بندر خشک، حدود ۷۰ نفر مشغول به کار خواهند شد، خاطرنشان کرد: تاکنون برای ساخت این بندر، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
با توجه به اینکه این بندر خشک در منطقه ویژه اقتصادی سرخس واقع شده، به همین دلیل قبض انبار از سوی خود شرکت صادر میشود و دیگر نیازی به تأیید گمرک، همچون برخی از بندر خشکهای دیگر وجود ندارد. مراحل احداث این بندر در حال حاضر به پایان رسیده و برای بهرهبرداری توسط شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۳ آماده است.
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