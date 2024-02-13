ضرورت استفاده از نظرات بانوان فرهیخته در مسائل فقهی

به گزارش خبرنگار مهر، علی غلامی، در نشست هم اندیشی بایستههای شورای فقهی حقوقی زنان، اظهار داشت: مسئله بودن موضوع اهمیت دارد و برای حل مسائل فقهی و بر اساس پیچیدگیهای حوزه بتوان تأثیر فقهی را پیش گرفت.
وی افزود: در این طرح باید شورای تعاملی را در پیش گرفت، در مسائلی که حل آنها از مسائل فقهی میگذرد البته لزوماً فقهی نیست و ابعاد فقهی دارد.
غلامی ادامه داد: شورای راهبردی حل مسئله ممکن است بحث اقناع بخشی یک اتفاق در شرایط جامعه مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه شورای فقهی مؤثر نخواهد بود.
وی گفت: فقها باید پروژهای تعریف کنند چه در شورای تعاملی چه در شورای راهبردی و شورای اقناع سازی طرح مسئله سازی کنند و آنها را مورد بررسی قرار دهند.
غلامی افزود: برای رسیدگی به این بحثها و مسائل به یک جمعی از خواهران فرهیخته که دغدغه فقهی دارند، نیاز است.
غلامی گفت: عنوان شورای فکری مناسب نیست زیرا وقتی وارد آن میشویم رقیبان و نقش آفرینان مانع پیشرفت میشوند.
وی ادامه داد: ما استقبال میکنیم از اینکه برخی از مسائل بیاید و در مجلس به آن پرداخته شود و همچنین لوایح فرهنگی را در اسناد سیاسی و آنجا پیگیری کنیم.
غلامی افزود: پیشنهاد میشود با برگزاری چند نشست برخی از مسائل را از هم جدا کنیم و بررسی کنیم و یک برنامههای هم افزایی ایجاد کنیم.
وی بیان داشت: در کارگروه زنان و خانواده باید نشستهایی آماده کنیم و اینها را ببریم در پروژههای بازخوانی قوانین موجود مورد بررسی قرار دهیم.
غلامی افزود: با توجه به اینکه نهاد علم در سالهای اخیر در حوزههای علمیه تهران و قم ارتقا پیدا کرده و میتوانیم مسائل را حل کنیم و همتایی اتفاق بیفتد.
وی در پایان گفت: گره کار ساخت یک شورای فکری نیست و بهتر است بزرگواران مسائل را در اختیار ما که میتوانیم به مراحل بعد ببریم، قرار دهند تا حل مسئله انجامشود
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