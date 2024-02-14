به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عباسپور، مهم‌ترین دغدغه جامعه پرستاری را اجرای صحیح قانون تعرفه گذاری، فوق‌العاده خاص و رفع کمبود نیروی پرستاری دانست و گفت: یکی دیگر از مشکلات و دغدغه‌ها، تعدیل نیروهای دوران کرونا است؛ زیرا، آنها سر بزنگاه به یاری بیماران شتافتند، اما به رغم قول‌هایی که برای استخدام به آنها داده شد، متأسفانه هیچ کدام عملی نشد و بعد از پیک کرونا این نیروها تعدیل شدند.

وی درباره نحوه محاسبه فرمول اضافه کار پرستاران، افزود: از جمله مواردی که باعث اعتراض گسترده کادر درمان شد، نحوه محاسبه فرمول اضافه کار است. امیدواریم با همکاری وزارت بهداشت و همفکری سازمان نظام پرستاری، فرمول جدیدی در محاسبه اضافه کار طراحی شود تا میزان نارضایتی‌ها کاسته شود.‌

عباسپور درباره نیروی بهیار نیز گفت: با توجه به اینکه چارت استخدام نیروی دیپلمه در وزارت بهداشت برداشته شده است. ابتدا باید دبیرستان‌های بهیاری، تا تعیین تکلیف نیروهای تربیت شده فعلی، تعطیل شوند؛ زیرا، از میان دانش آموزان خوب گزینش ورودی انجام می‌دهند، اما درس‌های عمومی خاصی را به آنها آموزش نمی‌دهند و با توجه به اینکه چارت استخدام آنها برداشته شده است، مجبورند فقط با داشتن ۵ درصد سهمیه و بدون داشتن سابقه تحصیلی با گروه‌های تجربی رقابت کرده تا وارد دانشگاه بشوند که یک رقابت یکطرفه و محکوم به شکست است.

وی تصریح کرد: نیاز است برای بهیاران هم مانند نیروهای فوریت‌های پزشکی، با دادن یک امتحان داخلی امکان ادامه تحصیل آنها فراهم شود. اگر امکان تحصیل برای بهیاران محیا شود، دیگر نیازی به برگرداندن چارت سازمانی هم نیست. امیدواریم در دوره ششم سازمان نظام پرستاری بتوانیم قدم مؤثری برای بهیاران برداریم.