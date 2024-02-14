تورم آمریکا کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس آخرین گزارش اداره آمار کار آمریکا، تورم سالانه در ایالاتمتحده طی ماه ژانویه به ۳.۱ درصد رسید. در حالی که نشاندهنده کاهش در مقایسه با ۳.۴ درصد ثبت شده در ماه دسامبر است، رقم ژانویه بالاتر از پیشبینی تحلیلگران بود.
شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه ژانویه بهطور ماهانه ۰.۳ درصد افزایش یافت. هزینه سرپناه بیشترین سهم را در تغییر ماهانه ثبت کرده که با افزایش ۰.۶ درصدی روبرو بوده است.
پس از آن غذا با ۰.۴ درصد افزایش یافته است. قیمت انرژی ۰.۹ درصد کاهش یافت و شاخص قیمت مصرفکننده اصلی (شاخص بدون احتساب غذا و انرژی) در ماه ژانویه نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد صعود کرد.
تورم اصلی سالانه ۳.۹ درصد بود که مشابه ماه دسامبر است.
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