  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۷

تورم آمریکا کاهش یافت

تورم آمریکا کاهش یافت

تورم آمریکا در ماه ژانویه به ۳.۱ درصد کاهش یافت اما بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس آخرین گزارش اداره آمار کار آمریکا، تورم سالانه در ایالات‌متحده طی ماه ژانویه به ۳.۱ درصد رسید. در حالی که نشان‌دهنده کاهش در مقایسه با ۳.۴ درصد ثبت شده در ماه دسامبر است، رقم ژانویه بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران بود.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه ژانویه به‌طور ماهانه ۰.۳ درصد افزایش یافت. هزینه سرپناه بیشترین سهم را در تغییر ماهانه ثبت کرده که با افزایش ۰.۶ درصدی روبرو بوده است.

پس از آن غذا با ۰.۴ درصد افزایش یافته است. قیمت انرژی ۰.۹ درصد کاهش یافت و شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی (شاخص بدون احتساب غذا و انرژی) در ماه ژانویه نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد صعود کرد.

تورم اصلی سالانه ۳.۹ درصد بود که مشابه ماه دسامبر است.

کد مطلب 6024434
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها