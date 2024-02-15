آغاز با کار تلسکوپ سیاره یاب چین در سال ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسی جی تی ان، چین تصمیم دارد با کمک تلسکوپ JUST نه تنها به اعماق فضا بنگرد، بلکه آن را درک کند. این ابزار جدید قرار است از ۲۰۲۶ میلادی چشم انداز وسیعی از کهکشان را برای چین فراهم کند.

تلسکوپ مذکور که روی کوه سایشتنگ قرار می گیرد، یک ابزار معمولی نیست.

JUSTبا بشقابی با دیافراگم ۴.۴ متری می تواند به سرعت اجسام مورد رصد خود را تغییر دهد. این سرعت به ابزار امکان می دهد لحظات مختلف در جهان مانند تولد ستارگان تازه را ثبت کند.

البته تلسکوپ مذکور فقط برای رصد جهان نیست بلکه به درک آن نیز کمک می کند. این ابزار مجهز به یک طیف سنج بسیار حساس است که قادر به شکستن نور از اشیای دور دست و آشکارکردن رازهای آنها است. این قابلیت به تلسکوپ امکان می دهد در حوزه شکار سیارات خارج از منظومه شمسی پیشتاز باشد. این سیارات که دور ستارگان دور دست مدار می زنند، بیشتر اوقات در پس درخشش ستارگان خود مخفی می شوند. اما JUST می تواند با تحلیل نور ستارگان، چنین سیاره هایی را ردیابی کند.

هرچند این تلسکوپ با هزینه کلانی ساخته می شود، اما مزایای بسیاری دارد. تحقیقاتی مانند آنچه گفته شد مرزهای دانش انسان را گسترده تر می کند.