شهادت ۱۲ فلسطینی از جمله ۷ کودک در اردوگاه «النصیرات» غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خانه مسکونی در اردوگاه «النصیرات» در مرکز نوار غزه ۱۲ نفر شهید شدند که هفت نفر آنها کودک بودند.

در حمله هوایی اشغالگران به شهروندان فلسطینی در منطقه «الشجاعیه» در شرق شهر غزه هم یک نفر شهید و سه تن زخم شدند.

این حملات و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در حالی است که وزارت بهداشت نوار غزه آمار جدید شهدا و مجروحان تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون را منتشر کرد.

بر اساس این آمار، شمار شهدای نوار غزه از آغاز نبرد طوفان الاقصی تا کنون به ۲۸ هزار و ۶۶۳ شهید و شمار مجروحان به ۶۸ هزار و ۳۹۵ نفر افزایش یافت.

وزارت بهداشت نوار غزه همچنین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته ۹ جنایت کشتار جمعی در مناطق مختلف نوار غزه مرتکب شد که بر اثر آن ۸۷ نفر شهید و ۱۰۴ نفر دیگر زخمی شدند.

این وزارتخانه افزود که اجساد شمار زیادی از شهدا در زیر آوارها قرار دارد و نظامیان صهیونیست به نیروهای امدادی اجازه بیرون آوردن آنها و کمک به مجروحان را نمی‌دهند.