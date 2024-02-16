ابتکار جالب تنکابن در نمایشگاه گردشگری/تور غرفه گردی و کاشت نهال

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران در حالی از ۲۳ بهمن ماه برپا شده که استانهای مختلف برای نمایش ظرفیتهای خود رقابت میکردند. این نمایشگاه تا ۲۶ بهمن در محل دائمی نمایشگاههای تهران ادامه داشت.
طراحی غرفه با المانهایی از جاذبههای تاریخی و گردشگری، ارائه محصولات، سوغات و صنایع دستی بخشی از جذابیتهایی بود که توسط شهرداریها، ادارات کل میراث فرهنگی، نهادهای دولتی و خصوصی به مدت چهار روز به نمایش گذاشتند.
در این میان تنها غرفهای که تور غرفه گردی برگزار میکرد، تنکابن در سالن ۳۵ محل دائمی نمایشگاههای تهران بود که به عنوان یکی از شهرستانهای استان مازندران با همت شهرداری این شهر برگزار شده بود.
در این غرفه الهامکریمی، حامد داوودی از فعالان و راهنمایان گردشگری تنکابن زمانی که افراد جمع میشدند آنها را هدایت میکردند و توضیحاتی درباره اقامتگاهها، جاذبههای گردشگری، خوراک و سوغات این شهر با المانهایی که از تنکابن آورده بودند؛ نمایش میدادند.
تمام غرفه سازی انجام شده نیز توسط فعالان گردشگری انجام شده بود و تداعی کننده این شهر سبز بود. ورودی این غرفه با دو اقامتگاه و اکولوژی طبیعتگردی طراحی شده بود. فعالان این اقامتگاهها، نه تنها خوراک بومی این شهر را عرضه میکردند بلکه درباره فعالیتهای جانبی که اقامتگاه دارد نیز توضیحاتی میدادند. در واقع با توقف در غرفه تنکابن، پذیرایی همزمان با خوراکیهای محلی، اطلاعاتی درباره اقامتگاه نیز داده میشد تا تبلیغی نیز برای آن بوم گردیها باشد.
طعم جدید پرتقال با دلال (دلار) و آب پرتقال با گل پر مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت. فعالان تنکابنی در این غرفه نشان دادند که مردم این شهر حلوای متفاوتی از شهرهای دیگر دارند که آن را تنها در شادی مصرف میکنند نه در مراسم عزا.
نمایش صنایع دستی این شهر بخش دیگری از این غرفه بود اما عطر واقعی چای ایرانی را میتوان در غرفه تنکابن چشید. مجتبی تقوایی که از راهنمایان و طبیعتگردان شهرستان تنکابن است برای بازدیدکنندگان چای ایرانی دم میکرد اما با طعمی متفاوت. او به شرکت کنندگان در نمایش گاه یاد میداد که چطور اصولی و درست باید چای را دم کرد. این هم از جذابیتهای تنکابن است.
معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و توزیع بروشورهای گردشگری بخش دیگری از فعالیتهای این غرفه بود. در کنار آن، رونمایی از کتاب «۵ روایت از گردشگری تنکابن به قلم خبرنگاران حوزه گردشگری و میراث فرهنگی» برنامهای بود که در حاشیه نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته و در حضور محمد ابراهیم لاریجانی شهردار این شهر که پیش از این مدیرکل تبلیغات و بازاریابی گردشگری نیز بود، برگزار شد.
خبرنگاران و فعالان فضای مجازی پس از سفرشان به تنکابن، بازتاب گزارشها و فعالیتهایشان را مکتوب کردند و این کتاب در واقع اولین کتابی است که در نتیجه برگزاری یک تور آشناسازی مکتوب و مستند شده است.
اقدام دیگر فعالان گردشگری در این غرفه، غیر از طراحی پاویون که ماکتی از بنای تاریخی شهرداری تنکابن است، دعوت از مردم برای کاشت هستههای نارنج و تهیه سبزه عید با استفاده از این دانه هاست. به همین دلیل بستههای جذابی به بازدیدکنندگان داده میشد که داخل آن هستههای نارنج بود و مردم را به تهیه سبزه عید از همین الان تشویق میکرد.
اقدام جذاب و جدید دیگر آن بود که هر بازدیدکننده میتوانست ثبت نام کند تا فعالان گردشگری و محیط زیست به نام خودش به یک نهال در جنگلهای هیرکانی بکارند. پس از آن، لوکیشین آن درخت برای فرد ارسال میشود.
داخل پاویون اصلی این غرفه با نهالهایی از لیمو، نارنج، پرتقال و نارنگی و میوه کامکوآت داخل گلدان تزئین شده بود. تعداد زیادی از بازدیدکنندگان برای واقعی بودن این میوهها به شک میافتادند!
قرار بود پس از برچیدن غرفه تنکابن از نمایشگاه گردشگری، نهالهایی که میوه دارند و تعدادی دیگر از نهالها در صورت موافقت، در محل نمایشگاههای بین المللی کاشته شود.
نظر شما