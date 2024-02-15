به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سلامی در دیدار با پاسداران سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر و بسیجیان این استان ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد ماه شعبان المعظم با بیان اینکه استان بوشهر نبردهای شرافتمندانه‌ای در مقابل استعمار انگلیس و آمریکای جنایتکار را با موفقیت در تاریخ پشت سر گذاشته است افزود: استان بوشهر سرزمینی است که هر بیگانه‌ای در آن پا گذاشت به گورستان راه یافت.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقاومت دلاور مردانی همچون رئیسعلی دلواری در برابر استعمار انگلیس را بخش درخشانی از تاریخ مقاومت استان بوشهر دانست و اظهار کرد: مقاومت‌های فراوان استان بوشهر در برابر بیگانگان این استان را به پایگاه غلبه بر استعمارگران تبدیل کرده است.

سردار حسین سلامی با اشاره به نقش مهم و تأثیرگذار استان بوشهر در کشور اذعان کرد: استان بوشهر همچون تکیه‌گاه مهم اقتصادی و دفاعی برای کشور محسوب می‌شود.

وی حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را پیامی مهم به جهان دانست و تصریح کرد: دشمنان کشور با تحریم‌های بسیار، جنگ شناختی و غیره.. می‌خواستند مردم را نسبت به آینده انقلاب ناامید کنند اما با حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه بسیاری از اقدامات آنها خنثی شد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه وجود بحران‌ها سبب پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف شد گفت: ایران اسلامی بسیاری از قدرتش را در فتنه‌ها، جنگ‌ها و تحریم‌های دشمنان خود یافته است.

سردار سلامی با بیان اینکه قله‌های بزرگی را فتح خواهیم کرد افزود: حضور در انتخابات جهاد است و هر رأی مشتی است بر دهان دشمنان به همین دلیل شایسته است مردم با صلابت و قدرت در انتخابات شرکت کنند و دشمنان را در اهداف خود ناکام بگذارند.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی همه جانبه اقشار قهرمان و سلحشور این استان در راستای دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی با اشاره به گزارشی از عملکردهای سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر و بسیجیان این استان گفت: برگزاری شورای عالی تحول محلات اسلامی در استان، احیای ۴۹ مسجد خاموش، برگزاری مراسم اعتکاف در سراسر استان، درختکاری با همکاری سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر، برگزاری طرح نوجوانه ها و گشت‌های اطلاعاتی و رضویون در راستای تأمین امنیت استان و شهرستان‌ها برخی از اقدامات بسیج و سپاه استان بوشهر محسوب می‌شود.