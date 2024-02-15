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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۲۹

هلاکت ۵۷۱ نظامی صهیونیست از آغاز نبرد طوفان الاقصی

هلاکت ۵۷۱ نظامی صهیونیست از آغاز نبرد طوفان الاقصی

ارتش رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به کشته شدن یک نظامی خود در نبردهای خان‌یونس اعلام کرد که از هفتم اکتبر گذشته تا کنون ۵۷۱ افسر و نظامی این رزیم در نبردهای نوار غزه به هلاکت رسیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک افسر اشغالگر از یگان چتربازان با درجه گروهبان یکم در تازه‌ترین دور نبردها در محور خان‌یونس در جنوب نوار غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش و با توجه به کشته شدن این نظامی صهیونیست، ارتش رژیم اشغالگر رسماً اعلام کرد که ۵۷۱ افسر و نظامی این رژیم در نبردهای نوار غزه از هفتم اکتبر تا کنون به هلاکت رسیده‌اند که ۲۳۳ نفر آنها در تجاوز زمینی به غزه از پا درآمده‌اند.

این خبر در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در نبردهای چند ساعت اخیر در محورهای مختلف نوار غزه ۱۱ افسر و نظامی این رژیم زخمی شده‌اند که حال سه نفر آنها وخیم است.

آمار اعلام شده از سوی رژیم صهیونیستی درباره شمار نظامیان زخمی یا به هلاکت رسیده این رژیم، از آغاز نبرد طوفان الاقصی تا کنون مورد تردید جدی محافل رسانه‌ای حتی در داخل سرزمین‌های اشغالی بوده است.

مقاومت فلسطین و رسانه‌های بیطرف شمار کشته‌ها و زخمی‌های این رژیم در نوار غزه را بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام شده از سوی تل‌آویو می‌دانند.

کد مطلب 6025527

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    نظرات

    • M IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خانه های خالی نیمه تخریب را بمب گذاری کنند بعد با علایم دامی صهیونیست ها را آنجا بنشانند،، ومنفجر رفتن آنها به جهنم،

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