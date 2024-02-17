خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: رأی اولی‌ها در هر دوره از انتخابات شور و شوق بالایی را به جهت نخستین مشارکت سیاسی خود و حضور در تعیین سرنوشت به انتخابات می‌بخشند و مشارکتی بالا در این زمینه دارند ولی حضور آنان علاوه بر مشارکت تأثیرات بسیاری دارد که فراتر از ایفای این تکلیف مهم سیاسی است.

در کنار همه اقشار و افرادی که قصد حضور در انتخابات ۱۱ اسفند امسال را دارند، افرادی که رأی اولی خوانده می‌شوند، افزون بر مشارکت، نقش جدیدی برای نظارت بر این مشارکت ملی ایفا خواهند کرد.

به طور حتم نخستین حضور در انتخابات برای قشر نوجوان، تجربه‌ای بسیار جالب و خاطره‌ای به یادماندنی برای آنان به یادگار خواهد گذاشت و سلیقه و نظر کسانی را که در مرز نوجوانی و جوانی هستند نمایندگی می‌کند.

حضور رأی اولی‌ها، یک تمرین عملی و فرصتی است تا این نسل پرسشگر و کنجکاو با انگیزه‌ای دوچندان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی جامعه حضوری فعال‌تر و باعث شور، اشتیاق و نشاط بیشتر در جامعه شده و مقوله انتخابات پشتوانه مستحکم‌تری پیدا کرده و همگامی و همبستگی ملی، نمود و تجلی بهتری پیدا می‌کند چرا که نباید فراموش کنیم برگزاری یک انتخابات باشکوه، بیانگر قدرت ملی و اعتماد ملت است.

استان ایلام دارای هشت هزار رأی اولی است که امسال برای اولین تجربه خود را در پای صندوق‌های رأی کسب می‌کنند که نقش مهمی در انتخاب اصلح هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم در انتخابات خبرگان رهبری خواهند داشت.

اهمیت حضور رأی اولی‌ها در انتخابات

یکی از جوانان استان ایلام که رأی اولی هم هست، در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: احساس خوبی دارم که برای اولین بار در پای صندوق رأی حاضر می‌شوم.

علی رضا بیاتی بیان کرد: حضور رأی اولی‌ها در انتخابات، دروازه ورود آنان به مشارکت‌های اجتماعی با درجه اهمیت زیاد است.

وی اضافه کرد: میزان مشارکت رأی اولی‌ها در انتخابات، نشان دهنده میزان مسئولیت پذیری آنها در امور عمومی، مشارکت اجتماعی و همگانی است.

وی تصریح کرد: از طرفی مسئولیت پذیری افراد رأی اولی و کسب تجربه و شناخت سیاسی آنها در انتخاب کردن، در رفتار سیاسی اجتماعی آینده آنها نقش بسیار تأثیر گذاری خواهد داشت.

بیاتی بیان کرد: وظیفه رسانه‌ها با توجه به نقش پررنگ و تأثیرگذار آنها در ایجاد انگیزه برای مشارکت رأی اولی‌ها در انتخابات بسیار حساس بوده و نیاز است که رسانه‌ها، اهمیت اولین مشارکت سیاسی این قشر تأثیرگذار را مورد تجزیه و تحلیل درست و کارشناسانه قرار دهند.

در مورد انتخاب فرد اصلح تحقیق می‌کنم

یکی دیگر از جوانان رأی اولی در استان ایلام در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر می‌خواهیم فردی را انتخاب کنیم باید در مورد آن تحقیق کنیم، هرچه انتخاب درست تر باشد وجدان ما راحت‌تر است و به انتخاب خودمان افتخار می‌کنیم که یک انتخاب درست داشته‌ایم و سر خود را بالا می‌گیریم.

احمدرضا قاسمی بیان کرد: امسال اولین سالی است که می‌توانم رأی دهم و برایم بسیار مهم است که به چه کسانی رأی بدهم، فرد منتخب من باید فرد خداشناس باشد، چهره مهربانی داشته باشد و روحیه انقلابی گری‌اش مشخص باشد.

ذوق فراوانی برای شرکت در انتخابات دارم

یکی دیگر از جوانان ایلامی که رأی اولی است، در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: یازدهم اسفند روز انتخابات مجلس شورای اسلامی است و من رأی اولی هستم و ذوق فراوانی برای شرکت در انتخابات دارم.

فاطمه عباسی اظهار کرد: هر نامزدی که پیروز میدان انتخابات شد، حرف‌ها و وعده‌هایش را فراموش نکند و بعد از پیروزی به آنها عمل کند؛ زیرا ما با استناد به آن حرف‌ها رأی می‌دهیم.

وی گفت: سربلندی و پایداری کشور به میزان هر یک رأی بستگی دارد و حداقل کار من در این پایداری رأی دادن است

۶۳۳ صندوق اخذ رأی در استان آماده دریافت آرای مردم

دبیر ستاد انتخابات استان ایلام از اضافه شدن تعداد ۸۰ صندوق اخذ رأی به تعداد صندوق‌ها خبر داد و گفت: امسال بیش از ۶۳۳ صندوق اخذ رأی در استان آماده دریافت آرای مردم در روز انتخابات است تا مردم به راحتی دسترسی پیدا کنند و روند اخذ رأی تسهیل شود.

فرشید زرگوش با بیان اینکه از مجموع شعب، ۳۴۴ شعبه شهری و ۲۸۹ شعبه روستایی است، ادامه داد: دست اندرکاران امر انتخابات برای برگزاری پرشور و رقابتی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند آماده هستند.

وی تصریح کرد: دشمن در جنگ سخت راه به جایی نبرد و بلافاصله جنگ نرم را استراتژی خود قرار داد، امروز دشمن با جنگ شناختی و ادراکی درصدد ایجاد پمپاژ یاس در بین جوانان جامعه است.

زرگوش بیان کرد: اگر به‌دنبال تقویت جوانان در برابر هجمه دشمنان هستیم همه باید تلاش کنیم مروج آرمان‌ها انقلاب به نسل آینده باشیم.

حضور جوانان بر شور و نشاط انتخابات می‌افزاید

مرتضی سبزی مشاور استاندار ایلام در امور جوانان با بیان اینکه جوانان همواره با شور و نشاط اجتماعی در آزمون‌های بزرگ ملی نقش مؤثری ایفا کرده‌اند، به موضوع انتخابات اشاره و اظهار کرد: حضور جوانان در انتخابات قطعاً برای جامعه امیدبخش و الگو خواهد بود و موجب برگزاری انتخاباتی پر شور و نشاط می‎‌شود.

وی به انتخابات اسفندماه و لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات، بر ضرورت نقش جوانان در مشارکت حداکثری در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب تأکید و ادامه داد: جوانان با ارائه طرح‌ها و ایده‌های نو در راستای مشارکت حداکثری در انتخابات نقش‌آفرینی کنند، در این راستا بهترین ایده مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.

مشاور استاندار ایلام در امور جوانان با بیان این‌که هسته اصلی مخاطبان در بیانیه گام دوم انقلاب «جوانان» هستند، افزود: سکاندار اصلی در ۴۰ ساله دوم انقلاب جوانان بوده و این خود اهمیت تأثیرگذاری این قشر از جامعه را دو چندان کرده است.

استان ایلام دارای ۲ حوزه انتخابیه ایلام (شمال استان) و دهلران (جنوب استان) است، حوزه انتخابیه ایلام (شمال استان) شامل شهرستان‌های ایلام، مهران، ملکشاهی، ایوان، چرداول، سیروان، هلیلان و چوار است.

حوزه انتخابیه دهلران (جنوب استان) نیز شامل شهرستان‌های دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره است.

از حوزه انتخابیه شمال استان ۲ نفر و از حوزه انتخابیه جنوب استان یک نفر راهی مجلس می‌شوند.