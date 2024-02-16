دشمنان منتظر سیلی دوم ملت ایران باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عبادی زاده در خطبه های نماز جمعه این هفته افزود: رهبر معظم انقلاب راهبردهای انتخابات را مشخص کرده‌اند که روشن کننده مسیر و نقشه راه برگزاری و شرکت در انتخابات آتی است.

وی ادامه داد: انتخابات باید سالم و در شان نظام جمهوری اسلامی باشد و شیوه های رایج در کشورهای غربی که هنگام انتخابات رقیب را مسخره و تخریب می کنند، هیچ جایگاهی در تفکر اسلامی و انقلابی ما ندارد.

خطیب جمعه بندرعباس اضافه کرد: باید مراقبت کنیم هنگام انتخابات گرفتار دو قطبی های کاذب نشویم که البته برخی از این دوقطبی سازی ها در صدر اسلام هم بود اما رسول اکرم اجازه نمی دادند.

حجت الاسلام عبادی زاده تصریح کرد: دو قطبی ما؛ حق و باطل و انقلابی و غیرانقلابی و جبهه استضعاف مقابل استکبار و توحید و شرک است.

امام جمعه بندرعباس به کاندیداها توصیه کرد: مشارکت را بالا ببرند از این فرصت برای تبیین گفتمان امام و رهبری استفاده کنند و به مطالبه مردم برای به نمایش گذاشتن اخلاق انتخاباتی توجه کنند.

حجت الاسلام عبادی زاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: طبق برآوردها میزان مشارکت مردم هرمزگان در این رویداد ۳۰ درصد بیش از سال های گذشته بود که این موضوع مسئولیت مدیران را در قبال مردم بیشتر می کند.