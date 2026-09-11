  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

خطیب جمعه بندرعباس: قطعنامه ها تاثیری در اراده ملت ایران ندارد

خطیب جمعه بندرعباس: قطعنامه ها تاثیری در اراده ملت ایران ندارد

بندرعباس - امام جمعه موقت بندرعباس گفت: قطعنامه‌هایی که توسط سازمان های بین‌المللی و در اختیار صهیونیست ها علیه ایران صادر می شود تاثیری در اراده انقلابی مردم ایران ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قنبر درویشی در خطبه های این هفته نماز جمعه بندرعباس اظهار کرد: پیش از این هم قطعنامه های زیادی علیه ایران صادر شده و تنها نتیجه آن روشن شدن بیشتر ماهیت استکباری و صهیونیستی نهادهای بین‌المللی بوده است و جامعه جهانی نیز به این روشن گری ها نیاز دارد.

وی ادامه داد: دشمنان قصد دارند با این حرکات، فشار را بر شیعیان بیشتر کنند در حالی که هم‌اکنون جهان توسط گلوگاه های راهبردی در تنگه هرمز و بابت المندب تحت فشار است و افزایش بی سابقه قیمت نفت، نشان دهنده همین موضوع است.

حجت الاسلام درویشی اضافه کرد: در اختیار گرفتن گلوگاهی مانند بابت المندب نشانه قدرت اسلام است و اگر اسلام انقلابی را به نتیجه برسانیم، مشکلات معیشتی نیز حل خواهد شد.

به گفته امام جمعه موقت بندرعباس حتی اگر شکم انسان سیر باشد اما دین و ناموسش در خطر باشد این امر هیچ ارزشی ندارد.

وی در بخش دیگری از خطبه ها، تجمعات شبانه را مانند حضور در خط مقدم جنگ دانست و ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت، از دولتمردان خواست در جهت کسب رضایت مردم انقلابی مجاهدت‌ها را بیشتر کنند.

کد مطلب 6943922

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها