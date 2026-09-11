خطیب جمعه بندرعباس: قطعنامه ها تاثیری در اراده ملت ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قنبر درویشی در خطبه های این هفته نماز جمعه بندرعباس اظهار کرد: پیش از این هم قطعنامه های زیادی علیه ایران صادر شده و تنها نتیجه آن روشن شدن بیشتر ماهیت استکباری و صهیونیستی نهادهای بین‌المللی بوده است و جامعه جهانی نیز به این روشن گری ها نیاز دارد.

وی ادامه داد: دشمنان قصد دارند با این حرکات، فشار را بر شیعیان بیشتر کنند در حالی که هم‌اکنون جهان توسط گلوگاه های راهبردی در تنگه هرمز و بابت المندب تحت فشار است و افزایش بی سابقه قیمت نفت، نشان دهنده همین موضوع است.

حجت الاسلام درویشی اضافه کرد: در اختیار گرفتن گلوگاهی مانند بابت المندب نشانه قدرت اسلام است و اگر اسلام انقلابی را به نتیجه برسانیم، مشکلات معیشتی نیز حل خواهد شد.

به گفته امام جمعه موقت بندرعباس حتی اگر شکم انسان سیر باشد اما دین و ناموسش در خطر باشد این امر هیچ ارزشی ندارد.

وی در بخش دیگری از خطبه ها، تجمعات شبانه را مانند حضور در خط مقدم جنگ دانست و ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت، از دولتمردان خواست در جهت کسب رضایت مردم انقلابی مجاهدت‌ها را بیشتر کنند.