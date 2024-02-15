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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۵۹

گام هفدهم نمایشگاه گردشگری/ ۲۴

رونمایی از فرش منحصر به فرد با طرح ایران باستان

رونمایی از فرش منحصر به فرد با طرح ایران باستان

فرشی فاخر که توسط هنرمندان شهرستان رفسنجان بافته شده در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران رونمایی شد طرح این فرش برگرفته از طرح های ایران باستان و دوره هخامنشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته از روز ۲۳ بهمن شروع شده و تا ۲۶ بهمن نیز ادامه دارد.

در حاشیه این نمایشگاه و در غرفه شهرستان رفسنجان، فرشی رونمایی شد که جزو فرش‌های منحصر به فرد محسوب می‌شود.

در این باره حسن حسینی مدیر اداره میراث فرهنگی شهرستان رفسنجان گفت: در این شهرستان خاندانی زندگی می‌کنند که چند نسل قالیباف بوده‌اند و همگی هنرمند هستند یکی از آنها به نام حسین ابوالهادی در سال‌های اخیر افتخارات زیادی در حوزه صنایع دستی و فرش به دست آورده است و چند هنر او نشان مرغوبیت کالا گرفته است. از جمله ریزباف ترین فرش جهان، فرش دو رو که به شکل ریز بافته شده است و فرش مشاهیر.

وی با بیان اینکه طراحی قالی از نگاه و اندیشه هنرمندی فرضی در دوران هخامنشیان است گفت: در این خاندان عبدالرضا ابوالهادی در دو سه سال گذشته فرشی به نام مانانیک را طراحی کرده و زینت و مرتضی ابوالهادی آن بافته‌اند. این فرش با ابعاد ۳ در ۴ متر مربع در نمایشگاه گردشگری رونمایی شد.

حسینی بیان کرد: نخ چله فرش پنبه، خامه آن مرینوس و در ۷۷ رنگ به مدت ۳۳ ماه بافته شده است. نقش این فرش برگرفته از طرح‌های هخامنشی است و در وسط فرش گل ۱۶ پر دولایه برگرفته از کاخ داریوش کار شده است.

رونمایی از اپلیکیشن حوزه گردشگری شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مرکز نوآوری شهید ستاری رفسنجان و نیز رونمایی از پوستر رویداد ملی بسته‌بندی صنایع دستی و سوغات برنامه‌های دیگر این شهرستان در نمایشگاه گردشگری است.

کد مطلب 6025149
فاطمه کریمی

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