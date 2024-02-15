رونمایی از فرش منحصر به فرد با طرح ایران باستان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته از روز ۲۳ بهمن شروع شده و تا ۲۶ بهمن نیز ادامه دارد.
در حاشیه این نمایشگاه و در غرفه شهرستان رفسنجان، فرشی رونمایی شد که جزو فرشهای منحصر به فرد محسوب میشود.
در این باره حسن حسینی مدیر اداره میراث فرهنگی شهرستان رفسنجان گفت: در این شهرستان خاندانی زندگی میکنند که چند نسل قالیباف بودهاند و همگی هنرمند هستند یکی از آنها به نام حسین ابوالهادی در سالهای اخیر افتخارات زیادی در حوزه صنایع دستی و فرش به دست آورده است و چند هنر او نشان مرغوبیت کالا گرفته است. از جمله ریزباف ترین فرش جهان، فرش دو رو که به شکل ریز بافته شده است و فرش مشاهیر.
وی با بیان اینکه طراحی قالی از نگاه و اندیشه هنرمندی فرضی در دوران هخامنشیان است گفت: در این خاندان عبدالرضا ابوالهادی در دو سه سال گذشته فرشی به نام مانانیک را طراحی کرده و زینت و مرتضی ابوالهادی آن بافتهاند. این فرش با ابعاد ۳ در ۴ متر مربع در نمایشگاه گردشگری رونمایی شد.
حسینی بیان کرد: نخ چله فرش پنبه، خامه آن مرینوس و در ۷۷ رنگ به مدت ۳۳ ماه بافته شده است. نقش این فرش برگرفته از طرحهای هخامنشی است و در وسط فرش گل ۱۶ پر دولایه برگرفته از کاخ داریوش کار شده است.
رونمایی از اپلیکیشن حوزه گردشگری شرکتهای دانش بنیان مستقر در مرکز نوآوری شهید ستاری رفسنجان و نیز رونمایی از پوستر رویداد ملی بستهبندی صنایع دستی و سوغات برنامههای دیگر این شهرستان در نمایشگاه گردشگری است.
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