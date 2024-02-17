برگزاری هشتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری هشتمین کنفرانس جامع مدیریت بحران امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران آغاز شد.

در این کنفرانس مهدی زارع استاد پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله و دبیر علمی کنفرانس، پیروز حناچی استاد دانشگاه تهران و شهردار سابق تهران، سحر تاج‌بخش معاون وزیر راه و شهر سازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور، پیرحسین کولیوند، رئیس هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، محمدحسن نامی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران حضور دارند.

تأثیر عوامل محیطی بر لرزه خیزی

زارع درباره خطر زلزله و مخاطرات زلزله و شرایط لرزه خیزی تهران گفت: در شهر تهران زلزله‌های زیادی نبوده است اما در پیرامون تهران شاهد زلزله‌های متعددی بوده ایم.

وی افزود: آخرین نتایج مدل سازی ها نشان می‌دهد پهنه تهران در خطر بیشتر زلزله قرار گرفته است. دو زلزله ملارد و دماوند سال ۹۶ و ۹۹ در اطراف تهران بودند که هر دو تهران را لرزاندند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: توسعه مناطق شهری به ویژه منطقه ۲۲ در مجاورت مرز بین کوه و دشت و محدوده گسل قرار گرفته است. یا مثلاً در ولنجک برج‌های دوقلو در مرز گسل شناخته شده احداث شده است.

وی بیان داشت: تعیین محل و ساخت برج و هتل سی طبقه در ولنجک در بلوار دانشجو و تعیین محل ورزشگاه در شهر آفتاب نیز در جنوب تهران نیز در محدوده گسل است.

وی درباره فرونشست زمین گفت: نکته مهمی که اکنون من من بدان توجه دارم اینکه طی ۷ تا ۸ سال اخیر عوامل محیطی در لرزه خیزی و گسلش در فرونشست زمین تأثیر داشته و هر جا برداشت بی‌رویه آب در سه دهه اخیر بوده بر گسل‌ها اثر گذاشته است.

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