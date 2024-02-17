انتخابات رقابتی در تبریز/ هر کرسی مجلس ۴۸ نفر کاندیدا دارد

خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ حوزه انتخابیهٔ تبریز، آذرشهر و اسکو بزرگترین حوزهی انتخابیه در آذربایجان شرقی است که شامل سه شهرستان تبریز، آذرشهر و اسکو و جمعیتی بالغ بر ۲٬۰۴۱٬۶۱۴ نفر (سال ۱۳۹۵) میشود که به تنهایی بیش از ۵۲ درصد از جمعیت استان را دربرمیگیرد.
این حوزه تا پیش از سال ۱۳۷۹ خورشیدی (دورههای اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم مجلس) با نام حوزهٔ انتخابیهٔ تبریز شناخته میشد که در این سال و همزمان با شروع دوره ششم مجلس شورای اسلامی باتوجه به تأسیس شهرستانهای جدید آذرشهر و اسکو، به حوزهٔ انتخابیهٔ تبریز، آذرشهر و اسکو تغییر نام داد.
حوزهٔ انتخابیهٔ تبریز، آذرشهر و اسکو، ۶ کرسی از مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داده است که از این جهت پس از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس (با ۳۰ کرسی)، دومین حوزه انتخابیهٔ بزرگ کشور محسوب میشود. حوزه انتخابیه مشهد و کلات و حوزه انتخابیه اصفهان هرکدام با اختصاص ۵ کرسی از مجلس به خود، رتبهٔ سوم از نظر تعداد کرسیهای مجلس را در اختیار دارند.
۱۱ اسفند ماه موعد برگزاری دوازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی است و بر اساس آمارهای نهایی وزارت کشور و فرمانداری شهرستان تبریز برای رقابت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو ۲۸۷ نفر تأیید صلاحیت شدهاند که این آمار یکی از بیسابقهترین آمارهای ادوار گذشته را به خود اختصاص داده است.
با این حساب برای هر کرسی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو حدود ۴۸ نفر با همدیگر به رقابت خواهند پرداخت که البته انتظار میرود با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری و هنگام آغاز تبلیغات رسمی نامزدها، این آمار کاهش پیدا کند، چراکه طبق روال دورههای گذشته روند انصرافها به ۱۰ روز مانده به زمان برگزاری شدت بیشتری به خود میگیرد.
تعداد نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره چهارم ۲۱۶ نفر، مجلس پنجم ۳۵۰ نفر، دوره ششم ۳۷۷ نفر، دوره هفتم ۳۸۷ نفر، دوره هشتم ۳۷۲ نفر، دوره نهم ۲۰۵ نفر، دوره دهم ۳۶۳ نفر و در دوره یازدهم تعداد ۳۲۳ نفر بود که حدود ۵۰ درصد این تعداد به حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو اختصاص دارد.
برگزاری رقابتی انتخابات و با مشارکت حداکثری مردم اولویت است
فرماندار شهرستان تبریز تأیید صلاحیت تعداد ۲۸۷ نامزد برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی را یکی از نادرترین دورههای انتخابات یاد کرد و گفت: این تعداد تأیید صلاحیت یکی از پر تعدادترین دورههایی است که میتواند منشأ مهم و انگیزه مضاعف برای حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی باشد.
یونس فاتح با بیان اینکه هیأتهای اجرایی در کنار هیأتهای نظارت نهایت تلاش خود را برای تأیید افراد به کار بسته اند، افزود: برگزاری سالم، رقابتی، مشارکت حداکثری مردم و همراه با کمترین تنشهای سیاسی و حاشیهای جزو اهداف ماست.
وی تعداد صندوقهای رأی حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو را یک هزار و ۵۰ صندوق اعلام و اظهار کرد: در این حوزه انتخابیه تعداد ۸۲۶ صندوق مربوط به شهرستان تبریز و بقیه به شهرستانهای اسکو و آذرشهر تعلق دارد. فاتح یادآور شد: به علت حضور اقلیتهای دینی ارمنی در شهر تبریز، یک صندوق نیز به این اقلیتها تعلق دارد که به عنوان حوزه فرعی اقلیتهای تهران به شمار میرود.
وی تعداد مجموع ثبت نام کنندگان اولیه برای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو را یک هزار و ۲۰۷ نفر اعلام کرد که از این تعداد تنها ۵۵۷ نفر در ثبت نام نهایی و رسمی نام نویسی کردند.
فاتح ادامه داد: تعداد ۱۲ هزار و ۴۲۴ نفر مجری انتخابات اعم از بازرسان، سربازرسان، کاربران و نمایندگان فرمانداری در شهرستان تبریز برای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همکاری خواهند کرد.
به گفته وی از مجموع صندوقهای یاد شده، تعداد ۸۲۶ صندوق برای شهر تبریز، ۳۹ صندوق برای شهر خسروشاه و ۳۴ صندوق برای شهر باسمنج در نظر گرفته شده است.
فاتح با اشاره به برگزاری جلسه انتخاب اعضای هیأت اجرایی حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، افزود: این نشست که با حضور ۳۰ نفر از معتمدان مردم برگزار شد و هشت نفر به عنوان اعضای اصلی هیأت اجرایی انتخابات مجلس در شهرستان تبریز و پنج نفر نیز به عنوان اعضای علیالبدل انتخاب شدند.
وی ادامه داد: بر این اساس غفار رستمی، جواد عباسعلی زاده، حسین اسماعیلی مازگر، سید محمد مسعود نقیب، محمود چمنی، اصغر نعلبندپور، علی داننده و خانم نسرین پیرسمساری به عنوان اعضای اصلی هیأت اجرایی حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو انتخاب شدند.
فاتح با اشاره به اینکه تمامی انتخاباتی که در طول انقلاب اسلامی برگزار شده مردمی بوده، گفت: وظیفه ما فراهم کردن زیرساختها برای حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اسفندماه امسال است.
سه هزار و ۲۳۱ شعبه اخذ رأی برای آذربایجان شرقی تدارک دیده شده است
دبیر ستاد انتخابات آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه انسان در هر جایگاه و مسئولیتی محکوم به انتخاب است، گفت: ریشه و مبانی انتخاب به موضوع شناخت و اتفاقات پیرامون آن بستگی دارد و این موضوع در تمام مراحل زندگی شخصی صادق است و فرد نتیجه انتخاب خود را در آینده خواهد دید.
حسن حقیقیان با تاکید بر اینکه نفع و ضرر انتخاب انسان به خود وی بر میگردد، افزود: در زمان کنونی جمهوری اسلامی ایران در حوزههای بین الملل و منطقهای وارد حوزههایی شده که این حوزهها خط قرمز نظام سلطه است بنابراین با انجام توطئهها و نقشههای مختلف علیه این نظام دشمنی میکند.
وی با تاکید بر اینکه انتخابات از مظاهر حضور مردم در صحنه است، اظهار کرد: دشمن تلاش میکند تصویر مردم و افکار عمومی از نظام جمهوری اسلامی را مخدوش و در تصمیم گیری درست آنها اختلال ایجاد کند.
دبیر ستاد انتخابات آذربایجان شرقی گفت: نظام سلطه میخواهد با بهم زدن واقعیتها و تغییر جریان حق و باطل، واقعیتهای نظام جمهوری اسلامی را برعکس نشان دهد و مردم با مشارکت گسترده در انتخابات میتوانند نقشههای آنها را نقش بر آب کنند.
حقیقیان، با اشاره به انتشار کتابچه مجموعه مقررات و آئین نامههای انتخابات امسال و تغییرات انجام شده در آن نسبت به دورههای قبل، از فعالان عرصه فرهنگ، هنر، رسانه و چاپ و نشر خواست محتوای این کتابچه به ویژه مادههای ۷۰، ۷۲، ۷۹ و ۸۰ را مطالعه کنند و بر اساس مفاد آن در دوران تبلیغات فعالیت کنند.
دبیر ستاد انتخابات آذربایجان شرقی با بیان اینکه رسیدگی شورای نگهبان به شکایتهای داوطلبان رد صلاحیت شده انتخابات از ۲۴ تا ۳۰ بهمن ادامه دارد، گفت: اسامی قطعی داوطلبان این دوره از انتخابات از سوی شورای نگهبان اول اسفند اعلام و دوم اسفند اسامی آنها از طریق آگهی منتشر میشود.
حقیقیان ادامه داد: تبلیغات داوطلبان مجلس خبرگان رهبری از امروز آغاز شده و تبلیغات داوطلبان مجلس شورای اسلامی نیز سوم اسفند آغاز میشود و تا نهم اسفند ادامه مییابد.
وی با اشاره به تدارک ۵۰ حوزه اصلی و فرعی انتخابات در استان، یادآور شد: در این دوره از انتخابات در استان سه هزار و ۲۳۱ شعبه اخذ رأی شامل ۲ هزار و ۴۹۶ شعبه ثابت و ۷۳۵ شعبه سیار برای انتخاب داوطلبان ۱۹ کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی فعال خواهد شد.
دبیر ستاد انتخابات آذربایجان شرقی گفت: در سطح استان یک هزار و ۶۵۸ شعبه اخذ رأی شهری و یک هزار و ۵۷۳ شعبه اخذ رأی روستایی است و در زمان پیش ثبت نام این دوره از انتخابات ۲ هزار و ۴۹۸ نفر ثبت نام کرده بودند که از این تعداد یک هزار و ۳۲۷ نفر ثبت نهایی شد.
حقیقیان افزود: در زمان کنونی از این تعداد ۶۹۸ داوطلب از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده اند و این تعداد تا پایان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان تغییر خواهد یافت به طوری که تا امروز ۴۳ داوطلب از سایر حوزههای انتخابی درخواست جابجایی به این استان را ارائه کرده اند و احتمال اینکه تعدادی از داوطلبان رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان بررسی و تأیید شوند، وجود دارد.
باتوجه به آمار بالای کاندیداهای انتخاباتی، این دوره از پر رقابتترین ادوار انتخابات مجلس شورای اسلامی است و به میدان آمدن نماینده اصلح، حضور بیش از پیش و پرشور مردم را میطلبد.
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