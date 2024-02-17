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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۱

پس‌لرزه‌های گل از راه دور؛

پرسپولیس به دنبال جذب دروازه‌بان جدید

پرسپولیس به دنبال جذب دروازه‌بان جدید

اشتباه تاثیرگذار دروازه بان تیم ملی ایران در شکست اخیر پرسپولیس جایگاه همیشگی او را متزلزل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی تن به شکست یک بر صفر مقابل آلومینیوم اراک در هفته شانزدهم لیگ برتر داد که اشتباه علیرضا بیرانوند در خروج از دروازه باعث گل خوردن این تیم و تحمل باختی دیگر شد.

علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی پوش پرسپولیس که در جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا هم عملکردی مطلوب نداشت چند روزی را به استراحت و گرفتن جشن تولد برای دخترش در جزیره کیش پرداخت تا تنها با دوجلسه تمرین درون دروازه بایستد.

شکست غیر منتظره سرخپوشان با گل بدی که بیرانوند دریافت کرد کادر فنی و مدیریت باشگاه را مطمئن از جذب گلر دوم قابل اطمینان کرد. اشتباهات بالای بیرانوند در فصل جاری و نبود جانشین برای او باعث شده تا رضا درویش جستجوی خود برای جذب گلر مناسب را آغاز کند.

شاید بیرانوند با احساس خطر نسبت به نیمکت نشینی در پرسپولیس و در پی آن از دست دادن شماره یک تیم ملی ایران عملکرد قابل قبول تری را در ادامه فصل جاری لیگ برتر پیدا کند.

کد مطلب 6026285
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • عارف IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
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      پاسخ
      ازچهره آقای بیرانوند مشخص بود ک در وضعیت عادی وسرحال قرار نداره وایکاش آقای اوسمار دروازه بان جوان رو درترکیه اصلی قرار می‌داد ودیدید ک همه راهها برای بازیکنان آلومینیوم بسته بود وفقط همون شوت راه دور بود ک بیرانوند نتونست جمعش کنه وگلر دوم اگه بود قطعا گل نمی‌خورد وسابقه بازی رسمی وبه خود باوری می‌

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