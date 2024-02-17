به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی تن به شکست یک بر صفر مقابل آلومینیوم اراک در هفته شانزدهم لیگ برتر داد که اشتباه علیرضا بیرانوند در خروج از دروازه باعث گل خوردن این تیم و تحمل باختی دیگر شد.

علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی پوش پرسپولیس که در جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا هم عملکردی مطلوب نداشت چند روزی را به استراحت و گرفتن جشن تولد برای دخترش در جزیره کیش پرداخت تا تنها با دوجلسه تمرین درون دروازه بایستد.

شکست غیر منتظره سرخپوشان با گل بدی که بیرانوند دریافت کرد کادر فنی و مدیریت باشگاه را مطمئن از جذب گلر دوم قابل اطمینان کرد. اشتباهات بالای بیرانوند در فصل جاری و نبود جانشین برای او باعث شده تا رضا درویش جستجوی خود برای جذب گلر مناسب را آغاز کند.

شاید بیرانوند با احساس خطر نسبت به نیمکت نشینی در پرسپولیس و در پی آن از دست دادن شماره یک تیم ملی ایران عملکرد قابل قبول تری را در ادامه فصل جاری لیگ برتر پیدا کند.