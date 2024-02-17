حبس پزشکان و بیماران توسط اشغالگران در یک درمانگاه در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت نوار غزه تاکید کرد: نظامیان متجاوز تعداد زیادی از نیروهای امدادرسان و بیماران و آوارگان را در درمانگاه ناصر بازداشت و حبس کرده اند.

در گزارش وزارت بهداشت نوار غزه تاکید شده است: عناصر صهیونیست علاوه بر حبس این افراد اقدام به بازجویی از آن‌ها در شرایط بسیار سخت می‌کنند.

حسام ابو صفیه مدیر بیمارستان کمال عدوان در شمال نوار غزه به تازگی تصریح کرده که تعدادی از کودکان این منطقه طی روزهای گذشته در نتیجه سو تغذیه و کمبود غذا و انتشار بیماری‌های مسری به دنبال تجاوز نظامی و محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی جان خود را از دست داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه بخش اورژانس و بستری در این بیمارستان به علت قطع شدن برق با هم ادغام شده است، تصریح کرد که نوزادانی که تازه متولد می‌شوند در شرایطی بسیار وخیم به بیمارستان منتقل می‌شوند و به علت سو تغذیه مادران نشانه‌های ضعف و لاغری شدید در میان آنها رایج است.