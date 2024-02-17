برگزاری همایش ملی تبیین ابعاد و دستاوردهای ناوگروه ۸۶ نداجا

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی تبیین ابعاد و دستاوردهای ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش با شعار «اقتدار جهانی با همت ایرانی» از صبح امروز (شنبه) به مدت دو روز با حضور مسؤولان لشکری و کشوری در مرکز همایش‌های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی برگزار می‌شود.

این همایش با هدف روشنگری، گفتمان‌سازی و بصیرت‌افزایی مأموریت ناوگروه ۸۶ نداجا برگزار خواهد شد.

ابعاد تجربیات و دستاوردهای راهبردی، سیاسی، امنیتی و دیپلماسی دریایی، ابعاد تجربیات و دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی، ابعاد تجربیات و دستاوردها در حوزه هدایت و راهبری، ابعاد تجربیات و دستاوردها در حوزه دانش و تحرک، ابعاد تجربیات در دستاوردهای ارتباطی و تجهیزات الکترونیکی و ابعاد تجربیات و دستاوردهای لجستیکی و پشتیبانی دریایی از جمله محورهای برگزاری این همایش است.

در روز اول این همایش امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سردار سرتیپ پاسدار محمد زهرایی رییس دفتر ارتباطات نیروهای مسلح، محمدرضا مجیدی استاد دانشگاه تهران، مهدی صادقی شاهدانی رییس دانشکده اقتصاد و معارف دانشگاه امام صادق (ع)، علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیأت دولت، سحر تاجبخش رییس سازمان هواشناسی، غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سخنرانی می‌پردازند.