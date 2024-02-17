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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۶

پاسخ قاطع هنیه به واکنش صهیونیست‌ها در مذاکرات آتش‌بس

پاسخ قاطع هنیه به واکنش صهیونیست‌ها در مذاکرات آتش‌بس

رئیس دفتر سیاسی حماس پاسخ این جنبش به مذاکرات صورت گرفته در زمینه آتش‌بس و تبادل اسرا را اعلام کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در اظهاراتی روحیه مثبت و مسئولیت پذیری و تلاش‌های میانجی‌ها برای توقف تجاوزها به غزه و رفع محاصره این منطقه و سرپناه دادن به مردم و بازسازی آن را ستود.

وی در عین حال تاکید کرد که مقاومت به چیزی کمتر از آتش بس کامل و خروج نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی از غزه و بازگشت آوارگان و دادن سرپناه به آنها راضی نخواهد شد.

هنیه ادامه داد که تحقق تبادل اسرا باید به نحوی باشد که اسرای قدیمی فلسطینی آزاد شوند و این موضوع یکی از مهم‌ترین اهداف مذاکرات است.

رهبر جنبش حماس ابراز داشت که این جنبش با مسئولیت پذیری با این مذاکرات تعامل می‌کند و جانفشانی‌های ملت و دستاوردهای مقاومت را در این زمینه نادیده نمی‌گیرد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: با تمامی ابزارها برای توقف ماشین کشتار رژیم صهیونیستی ضد ملت بی‌پناه خود تلاش خواهیم کرد.

رژیم صهیونیستی پیش از این پاسخی مبهم و بدون زمانبندی و تضمین‌های مشخص در خصوص آتش بس و تبادل اسرا مطرح کرده بود و خروج نظامیان صهیونیست از مناطق مسکونی غزه و تبادل کامل اسرا را رد کرده بود.

کد مطلب 6026745

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