به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در اظهاراتی روحیه مثبت و مسئولیت پذیری و تلاشهای میانجیها برای توقف تجاوزها به غزه و رفع محاصره این منطقه و سرپناه دادن به مردم و بازسازی آن را ستود.
وی در عین حال تاکید کرد که مقاومت به چیزی کمتر از آتش بس کامل و خروج نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی از غزه و بازگشت آوارگان و دادن سرپناه به آنها راضی نخواهد شد.
هنیه ادامه داد که تحقق تبادل اسرا باید به نحوی باشد که اسرای قدیمی فلسطینی آزاد شوند و این موضوع یکی از مهمترین اهداف مذاکرات است.
رهبر جنبش حماس ابراز داشت که این جنبش با مسئولیت پذیری با این مذاکرات تعامل میکند و جانفشانیهای ملت و دستاوردهای مقاومت را در این زمینه نادیده نمیگیرد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: با تمامی ابزارها برای توقف ماشین کشتار رژیم صهیونیستی ضد ملت بیپناه خود تلاش خواهیم کرد.
رژیم صهیونیستی پیش از این پاسخی مبهم و بدون زمانبندی و تضمینهای مشخص در خصوص آتش بس و تبادل اسرا مطرح کرده بود و خروج نظامیان صهیونیست از مناطق مسکونی غزه و تبادل کامل اسرا را رد کرده بود.
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