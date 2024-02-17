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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۲

با وجود مخالفت مصر؛

رژیم صهیونیستی از هماهنگی با قاهره در عملیات علیه رفح خبر داد

رژیم صهیونیستی از هماهنگی با قاهره در عملیات علیه رفح خبر داد

وزیرخارجه رژیم صهیونیستی از هماهنگی با مصر درباره عملیات نظامی احتمالی علیه رفح در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «یسرائیل کاتس» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در اظهاراتی جدید مدعی شد که تل‌آویو خواهان اخراج کردن فلسطینیان از نوار غزه نیست.

وی که در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در آلمان با رسانه‌ها گفت و گو می‌کرد در ادامه مدعی شد که تل آویو در ارتباط با عملیات احتمالی خود علیه رفح با مصر هماهنگ خواهد کرد.

وزیرخارجه رژیم صهیونیستی البته هیچ توضیحی درباره جزئیات عملیات نظامی این رژیم در رفح و هماهنگی‌ها با مصر در این زمینه ارائه نکرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که مقامات مصری طی روزهای اخیر چندین بار از مخالفت قاطع خود با حمله رژیم صهیونیستی علیه رفح و یا هر گونه مشارکت در روند اخراج اهالی غزه از این باریکه خبر داده اند.

کد مطلب 6026891

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