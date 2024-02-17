دستگیری سارق زورگیر در محدوده شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: در دی ماه سال جاری در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف در شمال تهران و دریافت شکایت، بررسی موضوع در اختیار تیمی از از کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در تحقیقات ابتدایی اظهار داشت، حین خروج از مطب به قصد عزیمت به سمت منزل بودم که یک جوان ناشناس که صورت خود را کاملاً پوشانده بود با گذاشتن چاقو در زیر گلوی بنده و با تهدید به مرگ اقدام به سرقت گردنبند، طلا و گوشی آیفون نمود و سریعاً متواری شد.

این مقام انتظامی در ادامه تصریح کرد: تحقیقات میدانی در محدوده جغرافیای جرم انجام و کارآگاهان در گام بعدی با استفاده از روش‌های کارآگاهی موفق شدند هویت و مخفیگاه متهم را شناسایی و با هماهنگی‌های قضائی متهم را در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سردار ولیپور گودرزی در ادامه با بیان اینکه از مخفیگاه متهم تعدادی سلاح سرد از جمله قمه و چاقو به همراه تعدادی طلا و جواهرات و ۳ دستگاه تلفن همراه آیفون کشف شد.

وی عنوان کرد: متهم در پی جویی های صورت گرفته به ۹ فقره سرقت مشابه اعتراف و اظهار داشت، پیش از انجام سرقت سوژه را به مدت چند روز زیر نظر گرفته و سپس مرتکب زورگیری می‌شده است.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت در پایان خاطرنشان کرد: متهم با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضائی، جهت کشف دیگر جرایم و شناسایی سایر مال باختگان در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی قرار گرفت.