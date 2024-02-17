بیست و یکمین جشنواره تولید ملی - افتخار ملی با حضور مقامات کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه صنعت و معدن و تجارت ایران بیست و یکمین جشنواره تولید ملی و افتخار ملی روز دوشنبه (۳۰ بهمن‌ماه) با حضور شخصیت‌های حقیقی، حقوقی، سران قوا، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس، مدیران و فعالان بخش تولید و صنعت کشور برگزار می‌شود.

گفتنی است این جشنواره قدیمی‌ترین رویداد اکوسیستم بخش تولید و تجارت کشور محسوب می‌شود و هدف اصلی از برگزاری این جشنواره ایجاد یک فضای گفتاری در جهت حل چالش‌ها، دغدغه‌ها و بحران‌های بخش صنعت و معدن و انتقال آن به حاکمیت است. در این جشنواره برترین تولیدکنندگان براساس ارزیابی‌های صورت گرفته و شاخص‌های مدنظر معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

لازم به ذکر است در جشنواره امسال دو بخش جدید در قسمت اهدای جوایز اضافه شده و قرار است برترین شهرک‌های صنعتی و سفیران کار و تولید نیز مورد تقدیر قرار گیرند.

در بخش اهدای جوایز سفیران کار و تولید نیز قرار است مسئولین، فعالان اقتصادی و صنعتی که در حوزه مسئولیت خود کمک شایانی به بخش تولید و صنعت داشتند نشان سفیر کار و تولید دریافت کنند.

گفتنی است به منظور ایجاد همفکری و استفاده از ایده‌های نوین روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن‌ماه پیش رویداد جشنواره تولید ملی-افتخار ملی با حضور اصحاب رسانه برگزار شد و اعضا و مدیران این جشنواره با اهالی رسانه به گفت و گو پرداختند و در یک نشست دوستانه هر دو طرف نظرات و ایده‌های خود را مطرح کردند.