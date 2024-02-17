مسعود زریبافان سخنگوی ائتلاف امناء شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ائتلاف امنا، دبیر شورای مرکزی ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (امنا) در حکمی سخنگوی این ائتلاف را منصوب کرد.

در حکم «سید نظام‌الدین موسوی» خطاب به «مسعود زریبافان» آمده است: نظر به تجربه، تعهد، تخصص و اشراف جنابعالی بر موضوعات و با تأیید شورای مرکزی ائتلاف امنا جنابعالی را به عنوان سخنگوی این ائتلاف منصوب می‌کنم.

در ادامه این حکم آمده است: امید است با اطلاع رسانی به موقع و دقیق در خصوص تصمیمات و اقدامات این ائتلاف در راستای انتخاب نامزدهای اصلح برای مجلس آینده و همچنین تبیین شرایط کشور برای افکار عمومی در جهت مشارکت حداکثری در انتخابات و نیز ارتباط مؤثر با اصحاب رسانه به عنوان نماینده افکار عمومی بتوانید اقدامات لازم را برای تبیین برنامه‌های این جریان مردمی و انقلابی سامان دهید.

گفتنی است ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (امنا) متشکل از ۲۰ جبهه، حزب و تشکل سیاسی اثر گذار در صحنه سیاسی کشور است که بنا دارد در انتخابات پیش رو لیست نامزدهای اصلح را ارائه دهد.