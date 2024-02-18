هلال احمر۱۰۰مسافر گرفتار در کولاک جاده های زنجان امدادرسانی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی گفت: شامگاه گذشته امدادگران و نجاتگران هلال احمر در شهرستان های ابهر و خدابنده به ۱۰۱ مسافر ۴۱ خودروی گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی کردند.

وی یادآوری کرد: ساعت ۱۹ شامگاه شنبه در جاده قیدار به ابهر ۹۵ نفر از سرنشینان ۳۹ خودروی سواری در برف و کولاک گرفتار شده بودند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: یک تیم عملیاتی از شهرستان ابهر همراه با آمبولانس برای امدادرسانی اعزام شدند.

هاشمی ادامه داد: با هدایت خودروها و امدادرسانی به این مسافران گرفتار، عملیات ساعت ۲۳:۵۰ پایان یافت.

وی از عملیات امدادرسانی دیگری در جاده قیدار به زرین رود خبر داد و خاطر نشان کرد: در کیلومتر ۳۵ این مسیر ارتباطی ۶ سرنشین ۲ خودرو گرفتار در برف و کولاک شده بودند.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: برای امدادرسانی به این‌ هموطنان تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات جاده ای زرین رود همراه با آمبولانس اعزام و نسبت به رهاسازی و هدایت خودروها اقدام کردند.

هاشمی از هموطنان خواست، در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی با شماره ۱۱۲ ندای امداد بدون محدودیت زمانی تماس بگیرند.