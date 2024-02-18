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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۳۴

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان:

هلال احمر۱۰۰مسافر گرفتار در کولاک جاده های زنجان امدادرسانی کردند

هلال احمر۱۰۰مسافر گرفتار در کولاک جاده های زنجان امدادرسانی کردند

زنجان-مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: تیم های عملیاتی به بیش از ۱۰۰ نفر از هموطنان گرفتار در برف و کولاک جاده های ارتباطی این استان امدادرسانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی گفت: شامگاه گذشته امدادگران و نجاتگران هلال احمر در شهرستان های ابهر و خدابنده به  ۱۰۱ مسافر ۴۱ خودروی گرفتار در  برف و کولاک امدادرسانی کردند.

وی یادآوری کرد: ساعت ۱۹ شامگاه شنبه در جاده قیدار به ابهر ۹۵ نفر از سرنشینان ۳۹ خودروی سواری در برف و کولاک گرفتار شده بودند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: یک تیم عملیاتی از شهرستان ابهر همراه با آمبولانس  برای امدادرسانی  اعزام شدند.

هاشمی ادامه داد: با هدایت خودروها و امدادرسانی به این مسافران گرفتار، عملیات ساعت ۲۳:۵۰ پایان یافت.

وی از  عملیات امدادرسانی دیگری در جاده قیدار به زرین رود  خبر داد و خاطر نشان کرد: در کیلومتر ۳۵ این مسیر ارتباطی ۶ سرنشین ۲ خودرو گرفتار در برف و کولاک شده بودند.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت:  برای امدادرسانی به این‌ هموطنان تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات جاده ای زرین رود همراه با آمبولانس اعزام و نسبت به رهاسازی و هدایت خودروها اقدام کردند.

هاشمی از هموطنان خواست، در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی با شماره ۱۱۲ ندای امداد بدون محدودیت زمانی تماس بگیرند.

کد مطلب 6028390

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