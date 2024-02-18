به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده در غرب آسیا موسوم به «سنتکام» ادعا کرد که ۵ هدف را در یمن مورد هجوم قرار داده است.
بر اساس بیانیه صادرشده از سوی فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده در غرب آسیا، سنتکام مدعی شد که ۵ هدف شامل ۳ موشک کروز، یک زیردریایی هدایتپذیر و یک شهپاد ارتش یمن را هدف قرار داده است.
علاوه بر این سنتکام ادعا کرد که برخی منطقهها از خاک یمن را که تحت کنترل جنبش انصارالله یمن است هدف قرار داده است.
طبق بیانیه صادرشده از سوی فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده در غرب آسیا، سنتکام مدعی شد که این نخستین بار است که یک زیردریایی هدایتپذیر ارتش یمن را هدف قرار میدهد.
گفتنی است یمن اعلام کرده که در راستای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین اجازه نخواهد داد کشتیهای صهیونیست یا کشتیهایی که مقصد آنها بندرهای اراضی اشغالی است از دریای عرب و دریای سرخ عبور کنند و این کشتیها را هدف قرار میدهد. ارتش یمن عملیاتهای موفقیتآمیزی را در این چارچوب به انجام رسانده و آسیبهای اقتصادی فراوانی را به بندرهای جنوبی اراضی اشغالی وارد آورده است. اما در مقابل ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در حمایت آشکار از جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، به بهانه حمایت از دریانوردی در دریای سرخ چندین بار اراضی یمن را مورد هجوم قرار داده است.
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