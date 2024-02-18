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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۱۱

ادعای «سنتکام» درباره حمله برخی هدف‌ها در یمن

ادعای «سنتکام» درباره حمله برخی هدف‌ها در یمن

فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده در غرب آسیا موسوم به «سنتکام» مدعی شد که ۵ هدف را در یمن مورد حمله قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده در غرب آسیا موسوم به «سنتکام» ادعا کرد که ۵ هدف را در یمن مورد هجوم قرار داده است.

بر اساس بیانیه صادرشده از سوی فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده در غرب آسیا، سنتکام مدعی شد که ۵ هدف شامل ۳ موشک کروز، یک زیردریایی هدایت‌پذیر و یک شهپاد ارتش یمن را هدف قرار داده است.

علاوه بر این سنتکام ادعا کرد که برخی منطقه‌ها از خاک یمن را که تحت کنترل جنبش انصارالله یمن است هدف قرار داده است.

طبق بیانیه صادرشده از سوی فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده در غرب آسیا، سنتکام مدعی شد که این نخستین بار است که یک زیردریایی هدایت‌پذیر ارتش یمن را هدف قرار می‌دهد.

گفتنی است یمن اعلام کرده که در راستای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین اجازه نخواهد داد کشتی‌های صهیونیست یا کشتی‌هایی که مقصد آن‌ها بندرهای اراضی اشغالی است از دریای عرب و دریای سرخ عبور کنند و این کشتی‌ها را هدف قرار می‌دهد. ارتش یمن عملیات‌های موفقیت‌آمیزی را در این چارچوب به انجام رسانده و آسیب‌های اقتصادی فراوانی را به بندرهای جنوبی اراضی اشغالی وارد آورده است. اما در مقابل ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در حمایت آشکار از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، به بهانه حمایت از دریانوردی در دریای سرخ چندین بار اراضی یمن را مورد هجوم قرار داده است.

کد مطلب 6031139

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    نظرات

    • IR ۰۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      1 0
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      تروریست واقعی امریکا وانگلیس واسرائیل هستند انها در منطقه خاور میانه ویمن چه می خواهند جز اینکه جنایت کار و متجاوز هستند ودر تاریخ اینده از انان با ننگ یاد خواهد شد کسانی که نسل کشی و کودک کشی میکنند وازادی خواهان را مورد تجاوز قرار میدهند جرم یمنی های شجاع حمایت از مظلومان غزه وفلسطین است
    • احد IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      0 0
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      باسلام امریاییها مظهر بی شرافتی، خیانت رزالت، وپست ترین مخلوقات خدا هستند به والله قسم، به والله قسم در طول تاریخ ثابت شده است که امریکا ییها واروپاییها هیچ زبانی، جز زبان زور وقابله به مثل را نمی فهمند، به والله قسم ما اگر همت میکردیم وهسته ای رابه نتیجه می رساندیم الان اینقدر مستاصل ودر مانده نبود

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