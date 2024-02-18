کود سرک ازته برای جلوگیری از اپیدمی زنگ زرد مصرف نشود

به گزارش خبرنگار مهر، سید صمد ضیایی صبح یک شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: کشاورزان از مصرف کود سرک ازته جهت جلوگیری از اپیدمی زنگ زرد در مزارع گندم استان پرهیز کنند.
وی افزود: از تهدیدات جدی در زمینه کشاورزی و مخصوصاً در کشتهای غلات، بیماری زنگ زرد یا زنگ نواری گندم است، این بیماری که به علت افزایش رطوبت هوا و بارندگیهای ممتد ظاهر میشود، علاوه بر گندم، به جو، چاودار و یولاف و حتی بسیاری از علفهای هرز خانواده گندمیان حمله میکند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: این بیماری میتواند خسارت جبرانناپذیری به محصول کشاورزان و به مصرفکنندگان وارد کند.
ضیایی به پیمانکاران تکثیر گندم به ویژه افرادی که مزارع آنها در مناطق آبی هستند توصیه کرد برای جلوگیری از ایپدمی شدن این بیماری با مشورت کارشناسان مراکز خدمات تابعه و کلینیکهای گیاهپزشکی نسبت به سمپاشی و کانون کوبی مزارع خود از مرحله پنجه زنی تا پایان ساقه دهی اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: کود ازته به اندازه نیاز کشاورزان در انبارهای استان ذخیره سازی شده است جای هیچ گونه دغدغه و نگرانی نیست ولی بهتر است تا اطلاع ثانوی جهت جلوگیری از شیوع این بیماری از دادن کود ازته به مزارع گندم خودداری کنند.
وی همچنین به تمامی پیمانکاران تکثیری بذر سطح شهرستانهای هشدار داد در صورت آلودگی شدید این بیماری، میتواند خسارت جبران ناپذیری را بر روی کمیت و کیفیت محصول بذری از طریق کاهش تعداد دانه در سنبله، کاهش وزن هزار دانه و چروکیدگی دانه وارد کنند.
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