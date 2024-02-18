۱۰ نفر در انفجار یک کارخانه ترقه سازی کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هندوستان تایمز، بر اثر انفجار در یک واحد تولیدی وسایل آتش بازی در ویرودناگار در ایالت تامیل نادو هند، ۱۰ نفر از جمله چهار زن کشته و چهار نفر مجروح شدند.

این حادثه در یک واحد ترقه سازی در راموتهوانپاتی در بلوک ومباکوتای زمانی رخ داد که کارگران در حال مخلوط کردن مواد شیمیایی برای تولید کراکرهای فانتزی بودند.

یک مقام ارشد در اداره منطقه ویرودهناگر روز یکشنبه اعلام کرد که انفجار به دلیل یک خطای انسانی رخ داده است.

این مقام مسئول افزود: انفجار در داخل اتاق اختلاط مواد شیمیایی رخ داد که منجر به تلفات زیادی شد.

برای مالک و مدیر این واحد که در حال حاضر مخفی شده‌اند پرونده قضائی تشکیل شده است.