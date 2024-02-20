ممنوعیت تردد خودروهای بدون معاینه فنی در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و نهمین جلسه کمیته هماهنگی اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی (ویژه نوروز ۱۴۰۳)، روز سه شنبه با حضور رئیس پلیس راهور فراجا، سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت بهداشت، سازمان راهداری، اورژانس، هلال احمر و دیگر دستگاه‌های ذی ربط در شهرک آزمایش برگزار شد.

سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا گفت: در طرح نوروزی ۱۴۰۲ متأسفانه ۱۲۱۷ نفر از هموطنان جان خود را در تصادفات جاده‌ای از دست دادند که نسبت به سال گذشته افزایش ۶ درصدی داشته است. امسال موضوع سرعت متوسط با دقت هرچه تمام تر رصد و مدیریت خواهد شد.

وی افزود: ۶۴ درصد از علت این تصادفات خستگی و خواب‌آلودگی و همچنین سرعت بالا و ۶۸ درصد از مصدومیت‌ها به دلیل نبستن کمربند ایمنی سرنشینان در خودروها بوده است.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: استان‌های فارس، سیستان و بلوچستان و خراسان بیشترین تصادفات و استان‌های البرز، یزد، ایلام کمترین تصادفات جاده‌ای را در طرح نوروزی ۱۴۰۲ ثبت کرده‌اند.

وی افزود: طرح نوروزی که از ۲۴ اسفند اجرایی می‌شود، بیش از ۸۷ هزار نفر از دستگاه‌های مختلف مجری طرح نوروزی خواهند بود.

سردار حسینی با اشاره به توقف تمامی طرح‌های عمرانی در محورهای کشور تا حد مقدور گفت: بخش قابل توجهی از عوامل تصادفات به مسئولیت اجتماعی رانندگان و مسافران باز می‌گردد که باید با اطلاع رسانی مستمر و گسترده این فرهنگ سازی انجام شود.

وی افزود: شهروندان تا حد مقدور از سفر شبانه خودداری کنند و توصیه کرد که زمان رانندگی نباید بیش از ۲ ساعت متوالی باشد و کاهش تصادف را در گرو رعایت دقیق قانون از سوی مجریان و هوشیاری و مسئولیت پذیری مردم در سفر دانست.

سردار حسینی گفت: باید همه دستگاه‌ها نسبت به هشدار دستگاه‌های متولی واکنش سریع داشته و بی توجهی در این زمینه پذیرفتنی نیست و پلیس در رأس این مسئولیت قرار دارد.

وی به معاینه فنی تمامی خودروهای شخصی و حمل و نقل عمومی اشاره کرد و افزود: بدون داشتن برگه معاینه فنی، از تردد تمامی وسایل نقلیه جلوگیری می‌شود.

رئیس پلیس راهور بر نیاز ارتباط پلیس با دیگر ارگان‌های خدمات سفر با مردم تاکید کرد و گفت: باید لحظه به لحظه اطلاعات در اختیار متولیان امر قرار گیرد.

وی گفت: بالغ بر ۸۷ هزار نفر از دستگاه‌های مختلف در آماده‌باش طرح نوروزی ۱۴۰۳ هستند و تمامی تدابیر اندیشیده شده است اما از هموطنان درخواست می‌کنیم که خودشان هم نکات ایمنی را رعایت کنند و حتماً از تردد در زمان تاریکی پرهیز کنند.

سردار حسینی افزود: از وزارت بهداشت هم درخواست می‌کنیم تمامی بیمارستان‌ها را در ایام نوروز در حالت آماده‌باش قرار دهد و حتی از بیمارستان‌های خصوصی هم درخواست کند تا آنها هم آمادگی خدمات‌رسانی به مصدومان تصادفات را داشته باشند.

وی در پایان از اجرایی شدن کروکی الکترونیک در تمامی استان‌ها خبر داد و گفت: امیدواریم با اجرایی شدن این طرح مردم راحت‌تر بتوانند خسارات خود را از تصادفات و شرکت‌های بیمه بگیرند.