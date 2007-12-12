نخستین مرکز تحقیقات پزشکی سلولی مولکولی در ارومیه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این مرکز در ساختمانی با زیربنای 150 متر مربع واعتباری بالغ بر دو میلیارد و300 میلیون ریال در دانشکده پزشکی دانشگاه ارومیه در نازلو احداث شده است.

با راه اندازی این مرکز تمامی دانشجویان علوم پایه پزشکی استان می توانند تحقیقات وپژوهش های خود را در زمینه های اعصاب، سلولی و بیولوژی مولکولی و... انجام دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در آیین گشایش این مرکز اظهار امیدواری کرد: با ایجاد این مرکز در آینده شاهد توسعه و رشد تحقیقات و پژوهش در استان باشیم.