جامعه فرهنگی و هنری اهمیت حضور مردم در انتخابات را بیان کنند

محسن نجفی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم حضور مردم در صحنه انتخابات اظهار کرد: انتخابات مهمترین ابزار و مصداق دخالت مستقیم مردم در سرنوشت کشور و خودشان است.
وی افزود: میزان اثرگذاری انتخابات در سرنوشت افراد و کشور به قدری است که هر تصمیم میتواند تا سالها بر سرنوشت جامعه و کشور مؤثر باشد.
این نویسنده و هنرمند ادامه داد: همه با درک نقش مجلس در سرنوشت کشور باید بدانیم که مجلس کار ریل گذاری و قانون گذاری را در ساختار اجرایی کشور برعهده دارد و قوانین میتواند به قوای دیگر سمت و سو بدهد.
وی تصریح کرد: اگر قوانین متناسب با شرایط و نیازهای کشور نباشد مجلس غیرکارآمد و تشریفاتی و یا خدای نکرده در راستای امیال افراد و گروههای خاص و بدون انگیزه خدمت به مردم خواهد بود.
نجفی تاکید کرد: این مسئله باید برای آحاد مردم جا بیفتد که در صورت عدم حضور در پای صندوقهای رأی دیکتاتوری به راه میفتد و همان افرادی که به دنبال سوار شدن بر تمامی امور در کشور هستند جریانی را به راه میاندازند که شاید خیلی به سختی بتوان امور را دوباره به مردم برگرداند و کشور به بیراهه خواهد رفت و اوضاع به مراتب سختتر و بدتر خواهد شد.
وی بیان کرد: افزایش و مشارکت مردم را میتوان در شرایط فعلی تنها و تنها با تمسک به فرهنگ ایثار و شهادت و نشر بیانات شهیدان عزیز که به حق بر گردن همه ملت و مسئولین حق دارند مقدم چینی کرد.
این نویسنده و هنرمند بیان کرد: مردم شهیدان را دوست دارند و همه ما باید به این عزیزان با این حضور ادای دین کنیم. هیچ راهی به غیر از این مسئله شاید متصور نباشد.
وی در پایان یادآور شد: جامعه فرهنگی و هنری با زبان هنر و تکنیک ای رسانهای و تصویری میتوانند مردم را متوجه مسؤولیت تاریخی خود کنند تا شاهد حضور پرشور آحاد مردم در پای صندوقهای رأی باشیم.
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