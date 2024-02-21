  1. استانها
  2. قزوین
۲ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۱۴

یک نویسنده و هنرمند:

جامعه فرهنگی و هنری اهمیت حضور مردم در انتخابات را بیان کنند

جامعه فرهنگی و هنری اهمیت حضور مردم در انتخابات را بیان کنند

قزوین- یک نویسنده و هنرمند گفت: جامعه فرهنگی و هنری با زبان هنر و تکنیک رسانه‌ای و تصویری می‌توانند مردم را متوجه مسؤولیت تاریخی خود در انتخابات کنند.

محسن نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم حضور مردم در صحنه انتخابات اظهار کرد: انتخابات مهم‌ترین ابزار و مصداق دخالت مستقیم مردم در سرنوشت کشور و خودشان است.

وی افزود: میزان اثرگذاری انتخابات در سرنوشت افراد و کشور به قدری است که هر تصمیم می‌تواند تا سال‌ها بر سرنوشت جامعه و کشور مؤثر باشد.

این نویسنده و هنرمند ادامه داد: همه با درک نقش مجلس در سرنوشت کشور باید بدانیم که مجلس کار ریل گذاری و قانون گذاری را در ساختار اجرایی کشور برعهده دارد و قوانین می‌تواند به قوای دیگر سمت و سو بدهد.

وی تصریح کرد: اگر قوانین متناسب با شرایط و نیازهای کشور نباشد مجلس غیرکارآمد و تشریفاتی و یا خدای نکرده در راستای امیال افراد و گروههای خاص و بدون انگیزه خدمت به مردم خواهد بود.

نجفی تاکید کرد: این مسئله باید برای آحاد مردم جا بیفتد که در صورت عدم حضور در پای صندوقهای رأی دیکتاتوری به راه میفتد و همان افرادی که به دنبال سوار شدن بر تمامی امور در کشور هستند جریانی را به راه می‌اندازند که شاید خیلی به سختی بتوان امور را دوباره به مردم برگرداند و کشور به بیراهه خواهد رفت و اوضاع به مراتب سخت‌تر و بدتر خواهد شد.

وی بیان کرد: افزایش و مشارکت مردم را می‌توان در شرایط فعلی تنها و تنها با تمسک به فرهنگ ایثار و شهادت و نشر بیانات شهیدان عزیز که به حق بر گردن همه ملت و مسئولین حق دارند مقدم چینی کرد.

این نویسنده و هنرمند بیان کرد: مردم شهیدان را دوست دارند و همه ما باید به این عزیزان با این حضور ادای دین کنیم. هیچ راهی به غیر از این مسئله شاید متصور نباشد.

وی در پایان یادآور شد: جامعه فرهنگی و هنری با زبان هنر و تکنیک ای رسانه‌ای و تصویری می‌توانند مردم را متوجه مسؤولیت تاریخی خود کنند تا شاهد حضور پرشور آحاد مردم در پای صندوقهای رأی باشیم.

کد مطلب 6033438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها