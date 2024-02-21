فهرست نامزدهای معاونت ترامپ جنجالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق و نامزد کنونی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز حضور ۶ نفر را در فهرست نهایی نامزدهای او برای معاونت احتمالی خودش رد نکرد.

لورا اینگراهام، مجری فاکس‌نیوز درباره نامزدهای احتمالی معاونت «احتمالی» ترامپ، به نام‌های «ران دی‌سانتیس، ویوک راماسوامی، بایرون دونالدز، کریستی نوئِم و تولسی گابارد» از رییس جمهور سابق آمریکا سوال پرسید. پس از پاسخ ترامپ، ابهاماتی درباره این فهرست مطرح شده است.

ترامپ در پاسخ بدون رد کردن حضور آنها در فهرست نامزدهای معاونتش در صورت پیروزی در انتخابات، گفت: صادقانه بگویم همه آنها گزینه‌های خوبی هستند. همگی خوب و معرکه هستند.

رییس جمهور سابق آمریکا نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ماه نوامبر محسوب می‌شود و در بسیاری از نظرسنجی‌ها نیز جو بایدن، رییس جمهور کنونی و رقیب اصلی وی در انتخابات آتی را پشت سر گذاشته است.