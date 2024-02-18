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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۰۵

افشای ترامپ از بمب ‌های یک میلیون دلاری آمریکا بر سر مردم یمن

افشای ترامپ از بمب ‌های یک میلیون دلاری آمریکا بر سر مردم یمن

رییس جمهور سابق آمریکا در سخنانی اعلام کرد که هر بمبی که بر یمن بیفتد، یک میلیون دلار قیمت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس خبری یمن، «دونالد ترامپ»، رییس جمهور سابق آمریکا در سخنانی اعلام کرد که هر بمبی که بر یمن بیفتد، هزینه زیادی برای ایالات متحده دارد.

ترامپ در صحبت با حامیان خود در میشیگان گفت: «ما در حال بمباران یمن هستیم و هر بمب یک میلیون دلار قیمت دارد، اما مهم‌ترین چیز این است که ما در حال کشتن افراد زیادی هستیم.»

ترامپ پیشتر از دولت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا، پس از حملات هوایی نیروهای آمریکایی به یمن انتقاد کرده بود.

او در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی نوشته بود: «اجازه دهید توضیح بدهم. ما دوباره در سراسر خاورمیانه بمب می‌ریزیم و وزیر دفاع ما که پنج روز پیش ناپدید شد، جنگ را با لپ‌تاپ خود در اتاق بیمارستان دنبال می‌کند.»

ترامپ با اشاره به مخالفت دولت بایدن با درخواست‌های جمهوری‌خواهان برای اتخاذ تدابیری برای حفاظت از مرز با مکزیک در شرایط کنونی، افزود: «اکنون در اوکراین، اسراییل و یمن جنگ داریم، اما آیا در مرز جنوبی ما جنگی وجود ندارد؟ آیا هجوم مهاجران جنگ نیست؟»

کد مطلب 6031184

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    نظرات

    • IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
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      معلومه آمریکا ضعف خود را نشان داد ضعف آمریکا اقتصاد است زدن کشتی زنده باد یمن
    • احمد IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
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      سلام ودرود بر ملت شجاع وباشرافت یمن که خودشان غرق در تحریم وکمبود هستند ولی با شجاعت تمام به وظیفه انسانی وقرانی خود در برابر زنان وکودکان مظلوم غزه عمل می کنند در حالیکه کشورهای بیشرافتی مانند مصر با غفت وخواری مشغول خیانت به ملت های مسلمان هستند

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