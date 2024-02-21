به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی صبح امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با تبریک سالروز ولادت حضرت علیاکبر (ع) و روز جوان، بر ضرورت اعتماد کردن و میدان دادن به جوانان تاکید و تصریح کرد: در طول تاریخ انقلاب اسلامی هر جا به جوانان مسئولیت سپرده شده، آنجا عرصه موفقیت و کسب دستاوردهای بزرگ بوده است. این جوانان بودند که میدان دفاع مقدس را مدیریت کردند و لذا مسئولان بخشهای مختلف نباید از ظرفیتها، توانمندیها، نشاط و انگیزه جوانی غفلت کنند.
رییس جمهور در ادامه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از مردم آذربایجان شرقی اشاره کرد و افزود: توجه بیش از پیش به مدیریت آسیبهای اجتماعی مثل طلاق، اعتیاد و حاشیهنشینی و توجه جدی به موضوع اجرای عدالت در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها از جمله نکات مهمی بود که رهبر معظم انقلاب در کنار اشاره به پیشرفتها و دستاوردها به آنها اشاره کردند و ضرورت دارد از سوی همه به ویژه دولت به عنوان دستگاه اجرایی و اداره کننده کشور به طور جدی پیگیری شود.
رییسی با اشاره به نزدیک شدن به روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، با تاکید بر ضرورت تلاش همگانی برای برگزاری هر چه پرشورتر این رویداد مهم اظهار داشت: توجه به قانون، رعایت اخلاق انتخاباتی و اتخاذ رویکرد امیدآفرین و پرهیز از سیاهنمایی مورد توجه همه کسانی باشد که در عرصه انتخابات و تبلیغات انتخاباتی فعالیت میکنند.
رییس جمهور با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی در ۴۵ سال گذشته خدمات و دستاوردهای ارزشمندی داشته که باید پاس داشته شوند، گفت: حفظ وحدت و انسجام ملی یکی از مهمترین ضرورتها در عرصه تبلیغات انتخاباتی است و اساساً خود انتخابات باید یکی از جلوههای مهم و بزرگ انسجام ملی باشد.
رییسی همچنین برگزاری نمایشگاه رسانههای ایران در آستانه برگزاری انتخابات را اقدامی شایسته و زمینهساز ایجاد فضای تضارب آرا و اندیشهها و گفتگو دانست که میتواند زمینهساز برگزاری پرشورتر انتخابات باشد تا برگ زرین دیگری به دفتر حماسهآفرینیهای ملت ایران افزوده شود.
رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به وتوی دوباره قطعنامه آتشبس فوری در غزه از سوی آمریکا اشاره و خاطرنشان کرد: امروز بدون تردید آمریکا محور و در رأس همه شرارتها در عالم و بانی اصلی جنایات و نسلکشی در غزه و مقصر تداوم این جنایات است و همه دنیا باید این اقدامات را محکوم کنند.
رییسی با اشاره به اعلام خبر بازگرداندن اموال بابک زنجانی به کشور، تلاشهای سازمان اطلاعات سپاه و نیز همکاری مسئولان قوه قضائیه را که با همافزایی و پیگیری مجدانه اطلاعاتی و قضایی این پرونده را به نتیجه رساندند، شایسته قدردانی دانست و اظهار داشت: این اموال به طور کامل متعلق به ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران است و به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی باز میگردد.
در ادامه جلسه امروز هیئت دولت رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به انتشار گزارش مرکز آمار درباره تورم بهمن ماه، گفت: سال ۱۴۰۲ با تورم نقطه به نقطه ۵۵.۵ درصد آغاز شد و در بهمن این رقم به ۳۵.۸ درصد رسیده که خود گواهی برای به نتیجه رسیدن تلاشهای مجموعه دولت است.
منظور با بیان اینکه همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم، افزود: در بهمن ماه تورم گوشت ۴ دهم درصد و حبوبات ۵.۹ درصد کاهش داشته و به طور کلی تورم اقلام و کالاهای خوراکی با ثبت عدد ۳۱.۶ درصد، از تورم کلی پایینتر بوده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین به انتشار آمار رشد اقتصادی ۵.۱ درصدی در فصل پاییز اشاره کرد و اظهار داشت: در فصل پاییز رشد اقتصادی بدون نفت ۲.۵ درصد و رشد اقتصادی بخش نفت و گاز ۲۱.۸ درصد بوده است. همچنین رشد بخش صنعت و معدن ۶.۹ درصد، خدمات ۴.۶ درصد و رشد بخش کشاورزی نیز از منفی ۳ درصد به منفی ۱ درصد ارتقا یافته است.
منظور با اشاره به دستور رییس جمهور در جلسه قبلی دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت رفع برخی مشکلات از جمله مطالبات داروخانهها در اجرای طرح دارویار، تصریح کرد: عطف به این دستور روز گذشته جلسهای با حضور معاون اول رییس جمهور و مسئولان مربوطه برگزار شد و برای واریز منابع لازم از سوی دستگاههای مسئول به خزانه توافقات خوبی حاصل شد که این منابع طی دو هفته آینده تخصیص خواهند یافت.
رییس جمهور با تشکر از اقدامات صورت گرفته در این زمینه، تسریع در تزریق این منابع در چرخه تامین منابع در بخشهای مختلف به ویژه در طرح دارویار و رفع مشکلات بخش سلامت و درمان را خواستار شد.
وزیر آموزش و پرورش نیز در جلسه امروز هیئت دولت با اشاره به حضور رییسی در باشگاه دانشپژوهان جوان، از ابلاغ چارت اداری این مجموعه از سوی سازمان اداری و استخدامی طی روزهای اخیر خبر داد.
همچنین رییس سازمان صدا و سیما در جلسه امروز با اشاره به بازدید خود از پارکهای علم و فناوری زاهدان، با بیان اینکه عمده جوانانی که در این مجموعه مشغول به کار بودند زیر ۲۳ سال سن داشتند، گفت: مسئولان این پارک در مدارس استان دفاتری برای شناسایی استعدادها در حوزههای مختلف تاسیس کردهاند که نتیجه آن بسیار امیدآفرین و ثمربخش بوده است. پیشنهاد میکنم که تمام پارکهای علم و فناوری در استانهای مختلف به دفاتر استانی صدا و سیما متصل تا از فعالیتها و دستاوردهای این مجموعهها برنامهسازی مشترک انجام دهند.
رییس جمهور نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد گفت: روایت این پیشرفتها به خصوص وقتی از جانب کسانی باشد که خودشان عامل و بانی این پیشرفتها و دستاوردها هستند، هم امیدبخشتر و هم مستندتر و جذابتر است.
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