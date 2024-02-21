به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله «عبدالقائم شوشتری» استاد پیشین حوزههای علمیه قم و اصفهان در ۷۷ سالگی، دارفانی را وداع گفت.
آیتالله عبدالقائم شوشتری پس از تحمل یک دوره بیماری، شامگاه دیروز سهشنبه اول اسفند ماه در اصفهان به لقاالله پیوست. او که فرزند مرحوم حاج شیخ فضلالله شوشتری بود، در سال ۱۳۲۳ شمسی در «فاروج» از توابع شهرستان «قوچان» در خانوادهای روحانی به دنیا آمد.
آیتالله عبدالقائم شوشتری تحصیلات عالی خود را در قم نزد آیات عظام طباطبایی، بهاءالدینی، بهجت، سیّدحسین یعقوبی قایینی و حاج محمّد اسماعیل دولابی گذراند. او جز فقه، تحقیقات و مطالعات فراوانی را نیز در زمینههای عرفان، اخلاق، ادیان، مذاهب و طرائق داشت.
این استاد حوزه که در طول عمر پربارش طُلاب و شاگردان بسیاری را تربیت کرد، چندین سال نیز امامت جمعه شهرهای زرندِ کرمان، دورود لرستان و شاهین شهر اصفهان را بر عهده داشت.
از آثار آیتالله شوشتری میتوان به کتابهای «غم عشق»، «راست گفت مسیح» و «قبول اهل دل» که تحت اشراف و با بیانات معظم له توسط نشر «عطش» به زیب طبع آراسته شده است، اشاره کرد.
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