پیش بینی ورود سامانه بارشی به خوزستان

محمد سبزه زاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا جمعه جو نسبتاً پایداری بر استان خوزستان حاکم است و آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: پدیده غالب در این ایام در بخش‌های شرقی و شمالی مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و در شهرهای صنعتی و مرکزی غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها مورد انتظار است.

سبزه زاری ادامه داد: از اوایل شنبه سامانه بارشی از سمت جنوب وارد استان می‌شود و تا دوشنبه سبب رگبار و رعدوبرق و وزش باد در اغلب مناطق استان به ویژه مناطق جنوبی و شرقی خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی خوزستان اضافه کرد: تا پایان این هفته شمال خلیج فارس تقریباً آرام و در بعضی ساعات نیمه مواج پیش بینی می‌شود.

وی عنوان کرد: در شبانه روز اخیر امیدیه و آبادان با ۲۴ و ایذه با ۱.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۲۳.۴ و کمینه دمای ۱۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.