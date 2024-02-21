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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۱۲

با محوریت کتاب بدایة الحکمة؛

اولین المپیاد استانی فلسفه اسلامی برگزار می شود

اولین المپیاد استانی فلسفه اسلامی برگزار می شود

اولین المپیاد استانی فلسفه اسلامی با محوریت کتاب بدایة الحکمة علامه سید محمد حسین طباطبایی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین المپیاد استانی فلسفه اسلامی با محوریت کتاب (بدایة الحکمة) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، شرکت برای عموم طلاب و دانشجویان خواهر و برادر آزاد است.

مهلت ثبت نام ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ و زمان المپیاد ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و ساعت آزمون رأس ساعت ۹ صبح خواهد بود.

این المپیاد همراه با جوایز نقدی شامل رتبه اول: ۵ میلیون تومان، رتبه دوم: ۴ میلیون تومان، رتبه سوم: ۳ میلیون تومان، پنج جایزه یک میلیون تومانی است.

لینک مستقیم جهت ثبت نام به آدرس https://ieks.ir/philosophy-olympiad/ است.

اولین المپیاد استانی فلسفه اسلامی برگزار می شود


کد مطلب 6033850
فاطمه علی آبادی

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