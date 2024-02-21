پیکر شهدای بیمارستان ناصر در غزه در آستانه تعفن است 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ۸ بیمار مجتمع پزشکی ناصر واقع در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه در نتیجه توقف فعالیت ژنراتور برق بیمارستان و نبود اکسیژن به شهادت رسیده‌اند و از چهار روز پیش تاکنون در روی تخت‌های خود و بین بیماران قرار دارند.

این بیانیه تاکید کرد که پیکر این شهدا در آستانه تعفن قرار گرفته و نشانه‌های تعفن آن ظاهر شده که می‌تواند خطری برای دیگر بیماران بستری شده در این بیمارستان باشد.

این گزارش می‌افزاید که رژیم صهیونیستی اجازه خارج کردن پیکر شهدا از بیمارستان برای دفن کردن آنها ضمن حفظ کرامتشان را نمی دهد که از کمترین حقوقی است که یک انسان از آن برخوردار است.

وزارت بهداشت غزه از موسسات بین‌المللی خواست تا به اشغالگران اسراییلی فشار بیاورند تا اجازه دفن شهدا در مجتمع بیمارستانی ناصر را بدهند.

ارتش رژیم صهیونیستی بعد از ورود به بیمارستان ناصر بعد از نزدیک به یک ماه محاصره آن، تعداد زیادی از کادر پزشکی این بیمارستان را بازداشت کرده و بسیاری از آوارگانی که در آن پناه گرفته بودند را اخراج کرده و بیمارستان را به یک پادگان نظامی تبدیل کرده است.