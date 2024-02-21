دبیرکل جمعیت هلال احمر از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران، یعقوب سلیمانی دبیرکل جمعیت هلال احمر از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با دبیر کل جمعیت هلال احمر به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
دبیرکل جمعیت هلال احمر از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران، یعقوب سلیمانی دبیرکل جمعیت هلال احمر از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با دبیر کل جمعیت هلال احمر به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
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