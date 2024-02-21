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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۴۵

بازدید امیر هادیان از پایگاه هوایی شهید اردستانی

بازدید امیر هادیان از پایگاه هوایی شهید اردستانی

جانشین فرمانده نیروی هوایی با حضور در پایگاه هوایی شهید اردستانی امیدیه ضمن بازدید از بخش‌های مختلف از بازسازی اماکن و تاسیساتی این یگان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مهدی هادیان جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه هوایی شهید اردستانی امیدیه ضمن دیدار چهره به چهره به کارکنان از بخش‌های مختلف این یگان بازدید کرد.

امیر هادیان در این بازدید بر بهسازی و زیبا سازی اماکن رفاهی ویژه خانواده‌های کارکنان با بهترین طرح و با کیفیت ترین مواد و تجهیزات تاکید کرد.

ارزیابی وضعیت کلی پایگاه و بازسازی اماکن و تأسیساتی شامل مسجد، درمانگاه، درب ورودی پایگاه، انبارهای آمادگی، قرارگاه سربازی، پاسگاه و… از برنامه‌های امیر هادیان در این بازدید بود.

کد مطلب 6033987
هادی رضایی

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