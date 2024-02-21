بازدید امیر هادیان از پایگاه هوایی شهید اردستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مهدی هادیان جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه هوایی شهید اردستانی امیدیه ضمن دیدار چهره به چهره به کارکنان از بخش‌های مختلف این یگان بازدید کرد.

امیر هادیان در این بازدید بر بهسازی و زیبا سازی اماکن رفاهی ویژه خانواده‌های کارکنان با بهترین طرح و با کیفیت ترین مواد و تجهیزات تاکید کرد.

ارزیابی وضعیت کلی پایگاه و بازسازی اماکن و تأسیساتی شامل مسجد، درمانگاه، درب ورودی پایگاه، انبارهای آمادگی، قرارگاه سربازی، پاسگاه و… از برنامه‌های امیر هادیان در این بازدید بود.