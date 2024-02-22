روایت راویان خبر و«حماسه حضور»/ استان سمنان آماده انتخابات پرشور

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - اعظم سالار؛ انتخابات سرنوشت ساز ۱۱ اسفند در پیش رو است و گروه‌های تأثیر گذار در جامعه از مردم می‌خواهند تا در این رویداد حماسه‌ای مشارکت پرشور داشته باشند مشارکتی که امسال به خصوص، چشم تمام تحلیل گران دنیا به آن دوخته شده است.

از زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی مقوله تبیین و راهبردهای انتخابات را بیان فرموده و اعلام داشتند که هر کس هر تریبون و مخاطبی که دارد، موظف است تا مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کند، مقوله مهم جهاد تبیین در دستور کار آحاد جامعه به خصوص اقشار و گروه‌های مردمی و صنفی و تشکل‌ها و.. قرار گرفت.

کار جایی جدی تر شد که رهبر معظم انقلاب اسلامی در تمام سخنرانی هایشان از ابتدای سال تاکنون به مشارکت قوی اشاره کرده‌اند و این امر بیانگر اهمیت مشارکت بالای مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است.

مشارکت و یک پویش رسانه‌ای بزرگ

رئیس بسیج رسانه استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت انتخابات و مشارکت در آن، گفت: در راستای لبیک به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی به منظور مشارکت قوی و حداکثری در انتخابات ۱۱ اسفند و به رخ کشیدن وحدت و انسجام ملی و التزام عملی به آرمان‌های امام و انقلاب و خون مطهر شهدا مردم ولایت مدار و غیور استان سمنان همانطور که در راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور غیرتمند خود بصیرت و آگاهی و زمان شناسی خود را به رخ دشمنان کشیدند با حضور پرشور در انتخابات ۱۱ اسفند بار دیگر دنیا را متحیر اراده و ایستادگی منحصر به فرد خود نموده و تمام توطئه‌های دشمن را بااراده ای از جنس ایمان و اقتدار خنثی و خواب‌های خیالی آنان را به کابوسی ابدی تبدیل خواهد کرد.

محمود احمدی همچنین بیان کرد: از این رو خبرنگاران متعهد و اصحاب رسانه استان سمنان همراه و همدوش با مردم فهیم استان با حضور در عرصه انتخابات اعلام می‌کنند تا با انعکاس متعهدانه و هنرمندانه حماسه حضور بار دیگر آینه تمام نما نمایش اقتدار و افتخار هم استانی‌های شهید پرور و غیرتمند باشند.

وی از برگزاری برنامه‌های ویژه انتخابات نیز در استان خبر داد و افزود: سازمان بسیج رسانه استان سمنان در نظر دارد پویش انعکاس حماسه حضور انتخابات ۱۱ اسفند را برگزار نماید علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این پویش تولید محتواهای خود را با هشتگ بسیج رسانه استان سمنان در روز انتخابات منتشر و در گروه راویان پیشرفت، جام رسانه‌ای امید بارگذاری نمایند و یا به شماره ۰۹۳۸۴۸۴۵۸۸۵ در ایتا ارسال نمایند تا در فهرست بررسی قرار گیرند از برگزیدگان هر شهرستان از طرف سازمان بسیج رسانه استان سمنان تجلیل و تقدیر به عمل خواهد آمد

اقتدار نظام اسلامی ایران

رئیس بسیج رسانه شهرستان شاهرود و مسئول خبرگزاری بسیج در این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: انتخابات نشان از جمهوریت یک نظام است که همه مردم در سرنوشت خود مشارکت کرده و حق انتخاب دارند.

علی عامری ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون متوسط سالی یک انتخابات را پشت سر گذشته و یکی از ارکان مهم نظام شناخته شده است و همین مشارکت ملی آحاد مردم سبب اقتدار و قدرت و عزت این نظام در جهان شده است و امنیت پایدار را در منطقه‌ای که سراسر التهاب و نا امنی است فراهم آورده و در برهه کنونی که دشمنان این نظام و کشور تمام توان خود را به کار بسته‌اند تا ایران اسلامی را ناکام در اثرگذاری در منطقه و جهان نشان دهند.

وی با بیان اینکه حضور با بصیرت و صلابت مردم در عرصه مشارکت قوی در انتخابات بار دیگر توطئه‌های آنان را مانند ۴۵ سال گذشته عقیم کرده و امید دوچندان را در دل آزادی خواهان جهان که چشم امید به نظام اسلامی ایران را دارند، قرار خواهد داد، ابراز کرد: هر ایرانی که عاشق وطن خود است با حضور در انتخابات، اقتدار ایران قوی را به نمایش خواهد گذاشت و چشم طمع دشمنان را کور خواهد کرد.

مشارکت نقطه مقابل ادعای غرب نشینان

یک خبرنگار با سابقه در شهرستان شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه اگر امنیت و آرامش و آسایش را می‌خواهیم باید در انتخابات شرکت کنیم، گفت: اگر نظام قوی و انقلابی می‌خواهیم که مبتنی بر مردم باشد، می‌بایست در انتخابات حضور پرشور و البته مؤثر داشته باشیم

علی شهسوار با بیان اینکه امروز زمانی است که مردم باید پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کرده و در سرنوشت خودشان مشارکت داشته باشند، تاکید کرد: اگر می‌خواهیم دشمن را ضربه فنی کنیم، باید در انتخابات مشارکت داشته باشیم امروز همچنین اگر می‌خواهیم که آینده نسل جوان و خودمان و کشورمان را تضمین کنیم، می‌بایست پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه امروز باید توجه داشت که اگر می‌خواهیم آزاده و سربلند باشیم می‌بایست مشارکت در انتخابات را مد نظر قرار دهیم، ابراز کرد: دشمنان ما فهمیده‌اند که باید جلوی مردم ایران را بگیرند و از هر حربه‌ای برای ناامیدی مردم بهره می‌گیرند اما پیام مردم ما به آن سوی آبی‌ها این است که در این باره نیز مانند بارها قبل، کور خوانده‌اید و راهپیمایی ۲۲ بهمن ضربه مهلکی به غرب نشینان بود که اصلاً تصور این حضور را هم نمی‌کردند و هم دشمنان خارجی و هم داخلی بار دیگر حضور با شکوه مردم را مشاهده کردند مردم ما پای نظام اسلامی ایستاده‌اند.

توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی

گزارشگر خبرگزاری مهر استان سمنان همچنین گفت: اگر می‌خواهیم انتخابات را صحیح ببینیم باید خودمان حضور پیدا کرده و انتخاب کنیم اگر می‌خواهیم دست اختلاس گران و کسانی که از بیت‌المال دزدی می‌کنند را کوتاه کنیم و اگر می‌خواهیم که معیشتمان بهتر از گذشته شود باید در انتخابات شرکت کنیم

شهسوار در ادامه بیان کرد: بسیاری از گلایه‌های مردمی که ما به عنوان خبرنگار با آن سر و کار داریم مقوله معیشت بود بخشی از جامعه در ارتباط با اختلاس گران واقعاً گلایه دارند و از دولت مردان، منتخبان مردم و همچنین قوه قضائیه می‌خواهند تا حتماً دست اختلاس گران را کوتاه کنند و مردم را ناامید نکنند مردم پای عهدی که بسته‌اند، هستند و پای صندوق‌های رأی خواهند بود و بار دیگر با آرمان‌های انقلاب بیعت خواهند کرد

وی با بیان اینکه مردم ما همواره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه دارند و علاقه مند هستند که برخی مسئولان ما هم به فرمایشات معظم له توجه داشته باشند، گفت: ایشان در سخنرانی هایشان به نوعی مسائل را تذکر می‌دهند و بارها از ایشان شنیده ایم که از مسئولان می‌خواهند که از مسئولیت‌ها مراقبت کرده و کوتاهی نکنند همچنین باید تاکید کرد که ما جامعه خبری استان سمنان نیز در این رویداد مهم شرکت خواهیم کرد که به دشمنان بگوییم ما قسم خورده‌ایم که تا پای جان پای ارزش‌های انقلاب اسلامی باشیم.

تحولات در جامعه با مشارکت رقم می‌خورد

مدیر خبرگزاری مهر استان سمنان نیز درباره مشارکت مردم در انتخابات یازدهم اسفند ماه پیش رو، گفت: بسیاری از تحولات در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم توسط تصمیم سازان و مسئولانی رقم می‌خورد که با رأی مردم بر سر کار می‌آیند در نتیجه نه تنها مشارکت، بلکه انتخاب اصلح از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

محمد حسن مقدم نیا با بیان اینکه خبرنگاران در برهه حساس کنونی دارای چهار وظیفه مهم هستند، بیان کرد: یکی از رسالت‌های مهم خبرنگاران و جامعه خبری مشارکت در انتخابات به عنوان یک فرد ایرانی است از این منظر باید گفت برگه رأی در واقع یک حق و یا یک امکان است که می‌توان از آن به بهترین نحو استفاده کرد و همچنین تشویق و تبیین آحاد جامعه برای حضور در انتخابات و به عبارت دیگر جهاد تبیین دیگر رسالت جامعه خبری است.

وی با بیان اینکه جامعه خبری استان سمنان از ابتدای آغاز فرآیندهای انتخاباتی خوشبختانه خوش درخشیدند و پا به پای مسئولان ستاد انتخابات و حتی در مقاطعی حتی جلوتر از مسئولان نسبت به جلب مشارکت‌های مردم، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و دولت برای امید افزایی اقدام کرده‌اند، افزود: جامعه خبری استان به خوبی می‌داند که بین مشارکت و امید ارتباط محکمی وجود دارد و این ارتباط را می‌توان با تبیین دستاوردهای انقلاب در بخش‌های مختلف و امید آفرینی در جامعه تقویت کرد.

انعکاس مطالبات و خواسته‌های مردم

مدیر خبرگزاری مهر استان سمنان ادامه داد: سومین رسالت مهم جامعه خبری استان رصد مطالبات، مسائل و مشکلات، اولویت‌های مردم در بخش‌های مختلف از جمله آب، اشتغال، معیشت، صنایع، روستاها، موانع تولید و… و انعکاس آنها در زمان انتخابات است تا منتخبان مردم نیز آنها را در اولویت‌هایشان قرار دهند از سوی دیگر می‌بایست از فضای گفتمانی پدید آمده در این شور انتخاباتی، استفاده و به بیان مطالبات هم پرداخت.

مقدم نیا بیان کرد: فضاهای گفتمانی انتخابات بین نامزدهای مختلف و مردم، یک ظرفیت بسیار خوب برای مطرح کردن مطالبات و راهکارهای رفع آنها و همچنین پیگیری مشکلات و مسائل توسط مسئولان است و لذا رسانه‌ها در این زمینه به خوبی می‌توانند ایفای نقش کنند که البته رسانه‌های استان در این زمینه همواره پای کار بوده و توانسته‌اند به خوبی عمل کنند.

وی وظیفه چهارم خبرنگاران و اصحاب رسانه را پوشش انتخابات به بهترین شکل ممکن دانست و تاکید کرد: رسانه‌های استان سمنان ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه تبیین مشارکت بالا، دعوت از مردم برای حضور در انتخابات، بیان مطالبات و… هستند و خرسند هستیم که استان سمنان از چنین ظرفیت‌های عظیمی برخوردار است کافی است بدانیم که در جام امید رسانه که تاکنون در ۱۶ استان برگزار شده، سمنان توانسته رتبه سوم کشور را کسب کند علیرغم اینکه جمعیت و تعداد خبرنگاران و رسانه‌های این استان حتی نصف استان‌های بزرگ‌تر کشورمان هم نیست.